Impianti di Gioia Tauro e Siderno, “Ecologia Oggi” esige i pagamenti

la missiva

LAMEZIA TERME «In riferimento alle notizie apparse sui quotidiani locali emerge chiaramente l’assenza di pagamenti da parte dei comuni reggini alla Città Metropolitana». A scriverlo in una missiva inviata alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – a agli altri enti e responsabili sui vari livelli – sul tema degli impianti pubblici di Gioia Tauro e Siderno è “Ecologia Oggi”, che evidenzia: «Ne consegue la mancanza dei pagamenti nei confronti della Scrivente che quotidianamente presta un servizio pubblico essenziale e che in tutte le occasioni possibili sta chiedendo le spettanze relative agli anni 2020-2021 oltre che il corrente».

«In un contesto di notevole incremento dei costi (energia, metano, gasolio) – aggiunge la società – la situazione sta divenendo insostenibile, sicché, l’immobilismo della Città Metropolitana a non adottare seri provvedimenti per risolvere siffatta situazione (esigendo il pagamento dai Comuni) indice inesorabilmente sul sistema. L’assenza di determinazioni incentiva i Comuni a non pagare e parallelamente il debito nei confronti della Scrivente cresce mettendo in serie difficoltà la stessa all’effettiva esecuzione del servizio. Chiediamo pertanto l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per reperire le risorse che consentano di gestire il sistema, riterremo (la Città Metropolitana, ndr) complice dell’inerzia dei Comuni e della conseguente possibile interruzione di un servizio pubblico».