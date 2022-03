Il diario della guerra

KIEV L’invasione dell’Ucraina è entrata nel ventiduesimo giorno e le truppe di Putin continuano a bombardare le città. La situazione più disastrosa a Mariupol da settimane assediata e dove si registra l’ultimo drammatico episodio. Un attacco aereo ha colpito il centro sportivo Neptun – utilizzato come rifugio per donne incinte e madri con bambini piccoli – dove c’erano almeno 500 civili, come riportato da Human rights watch.

Mentre a Chernihiv, vicino al confine bielorusso, tre persone tra cui alcuni bambini, sono stati uccisi mentre erano in fila per il pane. E bombardamenti pesanti si registrano anche nella capitale.

I resti di un missile da crociera abbattuto dalla contraerea hanno colpito un edificio residenziale a Kiev, nel distretto di Darnytskyi. È avvenuto intorno alle ore 5:00 locali. Il bilancio, secondo quanto riferito dal Servizio di emergenza statale ucraino, è di un morto e tre feriti. Trenta persone inoltre sono state evacuate. Tutto questo mentre le trattative per una tregua sembrano aver registrato una battuta d’arresto.

«A Mariupol si stimano 20.000 morti»

«Mariupol prima era una città di 400mila persone, da tre settimane è in condizioni di sopravvivenza senza acqua, corrente elettrica. Viene colpita da missili in continuazione, anche i convogli umanitari vengono bombardati. Si stima che le perdite civili siano 20mila. Ieri è stato bombardato il teatro della città dove si rifugiavano 1.200 donne e bambini. C’erano segnali che all’interno c’erano i bambini, ma il mostro ha colpito lo stesso». Lo ha detto il ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del Parlamento europeo.

Sergei Taruta: «Il bunker sotto il teatro ha resistito»

C’è una speranza che la gente dentro al teatro sia ancora in vita. Il deputato dell’Oblast Sergei Taruta, tra i primi ad annunciare il bombardamento del teatro, ha pubblicato su Facebook un post nel quale dice che il bunker anti aereo sotto l’edificio ha resistito. «Dopo una terribile notte di incertezza la mattina del ventiduesimo giorno di guerra, finalmente buone notizie da Mariupol. Il rifugio antiaereo ha resistito. La gente sta uscendo viva dalle macerie!», ha scritto.

The bomb shelter under Mariupol drama theatre has sustained the impact of Russian strike and people are now coming out alive as the rubble is being cleared, says former Donetsk region governor, businessman Serhiy Taruta. pic.twitter.com/eMlKqjBqos — Leonid Ragozin (@leonidragozin) March 17, 2022

Chernihiv, nelle ultime 24 ore uccisi 53 civili

Cinquantatre civili sono stati uccisi nelle ultime 24 ore nei bombardamenti russi a Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, vicino al confine bielorusso. Lo ha riferito Viacheslav Chaus, capo dell’amministrazione regionale di Chernihiv in una dichiarazione pubblicata su Facebook citato da Ukrinform. «Nelle ultime 24 ore, 53 corpi di persone civili uccise dai russi sono stati portati all’obitorio», ha detto.

Zelensky al Bundestag: «Ad ogni bomba si alza un muro con l’Ue»

Il Bundestag tedesco saluta con un’ovazione il presidente ucraino Volodymir Zelensky, comparso in video per il suo intervento. «Il mondo è con l’Ucraina, e la Germania è al vostro fianco», ha detto la vicepresidente del Bundestag, Katrin Goering-Eckardt, aprendo la seduta del parlamento tedesco, e dando la parola al presidente Zelensky. «Putin con la sua guerra ha attaccato anche il nostro ordinamento della pace, presidente Zelensky, noi vi vediamo. Il vostro Paese ha scelto la democrazia. E di questo ha paura Putin», ha aggiunto sottolineando che Putin abbia «ha già fallito».

E prendendo la parola Zelensky ha affermato: «Si alza un muro sempre più forte fra l’Ucraina e l’Europa». «Questo muro è più forte – ha aggiunto – con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa nonostante il fatto che voi potreste aiutarci». «Abbiamo sempre detto che Nord Stream 2 fosse un’arma e abbiamo sentito rispondere che fosse economia, economia, economia». «Anche adesso esitate sull’ingresso dell’Ucraina nell’Europa. È un’altra pietra per il muro», ha aggiunto nel suo discorso.

«Abbiamo percepito resistenza, percepiamo che volete economia, economia», ha incalzato. «Cancelliere Scholz, butti giù questo muro. Mostri la leadership che la Germania merita, e i suoi successori saranno solo orgogliosi di lei. Sostenga gli ucraini e ci aiuti a fermare questa guerra». Zelensky cita Donald Regan che chiese di «tirare giù il muro» di Berlino rivolgendosi a Gorbaciov.

Intelligence britannica: «L’invasione russa bloccata dalla resistenza»

L’invasione russa dell’Ucraina «si è ampiamente bloccata su tutti i fronti», e «le forze russe hanno fatto progressi minimi sul terreno, nel mare e nello spazio aereo negli ultimi giorni, continuando a registrare pesanti perdite». A segnalarlo è l’intelligence britannica, nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina.

«La resistenza ucraina è ancora solida e ben coordinata», proseguono le fonti britanniche, evidenziando che «la maggior parte del territorio ucraino, comprese tutte le grandi città, resta sotto il controllo ucraino».

Zelensky parlerà a Montecitorio il 22 marzo

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlerà in videoconferenza con la Camera e il Senato a Montecitorio il 22 marzo alle ore 11. Lo si apprende dalla riunione dei capigruppo della Camera.

Domani telefonata Biden- Xi Jinping

La Cina promette che non attaccherà mai l’Ucraina e che fornirà aiuti economici al Paese. Lo ha dichiarato l’ambasciatore cinese in Ucraina, Fan Xianrong, in un incontro con il governatore di Leopoli, Maksym Kozytsky, citato dal sito web della città nell’ovest dell’Ucraina. La Cina, ha detto l’ambasciatore, è «un Paese amichevole con il popolo ucraino» e «non attaccherà mai l’Ucraina. La aiuteremo in particolare sul piano economico». Da Pechino, in risposta a una domanda sulle dichiarazioni del diplomatico cinese, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, ha sottolineato che «la Cina sostiene sicuramente queste affermazioni del nostro ambasciatore in Ucraina» e «sostiene tutti gli sforzi che portano a un allentamento della situazione a una soluzione politica». Domani, fa sapere la Casa Bianca, è prevista una telefonata tra il presidente Usa Biden e il presidente cinese Xi Jinping.

Riprendono i contatti tra negoziatori russi e ucraini

Oggi riprendono i contatti tra i negoziatori russi e ucraini, fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass. C’è ancora molto lavoro da fare, dettagli da limare e compromessi da accettare, per arrivare ad un accordo di pace tra Ucraina e Russia. A frenare gli entusiasmi – accesi dopo la notizia di un piano in 15 punti – è stato il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba: «Devo essere chiaro, entrambe le delegazioni, quella russa e quella ucraina, sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale».

Poi ha spiegato: «Ci sono una serie di fattori che fanno la differenza nella posizione russa nei colloqui. Il primo è la feroce resistenza dell’esercito e del popolo ucraini sul campo, il secondo sono le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l’economia russa. Fattori che hanno costretto la Russia a cambiare leggermente posizione. Non posso definirlo un cambiamento drammatico o serio ma, date le circostanze, ogni mutamento nella posizione russa è costruttivo. Perché loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell’Ucraina e questo non è accettabile».