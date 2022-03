Due mesi senza stipendio, sciopero dei lavoratori delle pulizie all’ospedale di Polistena

il caso

POLISTENA Sciopero davanti all’ospedale di Polistena – per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto di pulizia e sanificazione. Assieme ai dipendenti c’è la Filcams Cgil. «Siamo qui – dice il segretario regionale della sigla Giuseppe Valentino – con le lavoratrici e i lavoratori della ditta Sgs che in questo ospedale dovrebbe fare le operazioni di pulizia e sanificazione e oggi invece non le fa perché da due mesi non paga le dipendenti e i dipendenti, nonostante queste persone siano venute ogni giorni a guadagnarsi lo stipendio. La Filcams Cgil oggi è qui per difendere la loro dignità, a fianco a loro: chiediamo alle istituzioni, alla politica e a chi ne ha la possibilità di occuparsi della vita di queste persone, che si occupano quotidianamente della nostra vita e lavorano accanto agli operatori sanitari anche in luoghi ad alto rischio, specie durante la pandemia. E non è giusto che per via di un sistema sbagliato degli appalti pubblici siano sempre le persone a pagare il prezzo più alto».