Provinciali Cosenza, al voto il 33,95% degli aventi diritto

al voto

COSENZA Vanno avanti le operazioni di voto per la scelta del nuovo presidente della Provincia di Cosenza. Alle 12 ha votato il 33,95% degli aventi diritto. I più solerti sono stati finora gli amministratori dei comuni più popolosi, quelli inseriti nella cosiddetta fascia E (tra 30mila e 100mila abitanti): si sono recati alle urne in 39 su 83 (il 46,99%). È il loro voto quello più “pesante” nel sistema elettorale concepito per le elezioni di secondo livello. Per votare c’è comunque tempo fino alle 20 di oggi.

Gli sfidanti

Rosaria Succurro sindaca di San Giovanni in Fiore ed esponente del centrodestra; Flavio Stasi sindaco di Corigliano Rossano in campo autonomo e sostenuto da amministratori vicini al partito democratico e Ferdinando Nociti sindaco di Spezzano Albanese che rappresenterà il centro sinistra. Le urne chiuderanno alle 20 e una volta conclusi gli scrutini si saprà chi tra i tre sfidanti prenderà il posto di Franco Iacucci, esponente del Pd che ha mantenuto la carica di presidente della Provincia negli ultimi quattro anni e che è stato eletto come consigliere regionale nell’ultima tornata.

E’ stato stabilito anche un ordine di graduatoria legato alla presentazione delle candidature e alle liste collegare corredate dalle relative sottoscrizioni: Succurro 502 firme, Nociti 447 e Stasi 297.