Cinque casi di Covid, chiuso ai ricoveri il reparto di Medicina dell’ospedale di Castrovillari

Il fatto

CASTROVILLARI Sono stati momentaneamente sospesi i ricoveri nel reparto di Medicina dell’ospedale cdi Castrovillari, dopo cinque casi di positività al Covid 19. Due di questi sono infermieri, i restanti tre sono pazienti già posti in isolamento in stanze singole in attesa di essere trasferiti, secondo le patologie di ricovero, in strutture ospedaliere attrezzate per la degenza da Covid. La situazione, fanno sapere le autorità sanitarie, è sotto controllo.

Tutti gli operatori e i degenti del reparto sono stati sottoposti a screening. Gli ingressi di nuovi pazienti in reparto verranno riattivati appena saranno effettuati i tamponi di controllo sui pazienti e sul personale sanitario.