Granato shock: «Putin conduce una battaglia per tutti noi»

l’endorsement

CATANZARO Dopo le (tante) uscite no vax – con tanto di incidente all’ingresso del Senato – la senatrice calabrese Bianca Laura Granato riesce di nuovo a “diventare virale”, seppure per il motivo sbagliato. Una sua esternazione shock viene ripresa infatti da Andrea Scanzi, editorialista del Fatto Quotidiano seguitissimo sui social, che riporta qualche frase non proprio istituzionale della parlamentare. Perché un conto è considerare la complessità della geopolitica e delle motivazioni che hanno portato all’invasione russa in Ucraina, altro è schierarsi platealmente tra le fila dei putiniani e sentire queste dichiarazioni mentre è in corso una guerra che conta decine di migliaia di vittime. Ma tant’è. Per quanto estrapolata, probabilmente, da un contesto più ampio, la frase suona come l’ha riportata Scanzi. Eccola: «Putin sta conducendo una battaglia per tutti noi. A Putin dico: uniamo le forze per sconfiggere insieme l’agenda globalista». Un sostegno che lo “zar” aspettava da tempo.