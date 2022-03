Putin: pagamento del gas in rubli. «Usate bombe al fosforo»

Il diario di guerra

KIEV Il conflitto russo-ucraino è arrivato al suo ventottesimo giorno. E la situazione sul campo registra un sostanziale “stallo” con le forze russe che non sarebbero in grado di sfondare. Anzi, il Pentagono ritiene che le forze ucraine stiano «riguadagnando terreno» nel sud dell’Ucraina, vicino a Kherson. Da parte russa si sottolinea che utilizzerà armi nucleari solo se la sua stessa esistenza dovesse essere minacciata. E gli Stati Uniti avvertono che giovedì vareranno ulteriori sanzioni contro Mosca.

Putin: Pagamento del gas in rubli

Intanto la Russia fa sapere che non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà solo rubli. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Un annuncio che provoca il calo delle Borse europee: Francoforte -1,3%, Madrid -1,4%, Parigi e Milano -1%, Londra -0,1%. Dopo le parole di Putin il rublo ha registrato subito un miglioramento ed ora è sceso sotto quota 100 sul dollaro (98,8). La valuta russa resta comunque debole rispetto a periodo antecedente alla guerra in Ucrania quando scambiava a 75 sul biglietto verde.

Polonia espelle 45 diplomatici russi

La Polonia sta espellendo «45 spie russe che si fingono diplomatici», ha annunciato il ministro dell’Interno polacco Mariusz Kaminski.

«In modo assolutamente coerente e determinato, stiamo smantellando la rete dei servizi speciali russi nel nostro paese», ha detto su Twitter.

Mosca: «Accuse infondate, pronti a ritorsioni»

L’ambasciatore della Russia in Polonia, Sergei Andreev, parlando ai giornalisti mentre lasciava il ministero degli esteri polacco, ha confermato le espulsioni, dicendo che le persone coinvolte dovrebbero lasciare la Polonia entro cinque giorni. Ha detto che le accuse di spionaggio sono «infondate», e ha annunciato che la Russia si riserva il diritto di prendere misure di ritorsione.

Ma le relazioni diplomatiche tra Varsavia e Mosca non sono state interrotte, ha aggiunto il diplomatico: «Le ambasciate rimangono, gli ambasciatori rimangono».

«Bombe russe al fosforo a Hostomel e Irpin»

«La Russia ha usato bombe al fosforo bianco a Hostomel e Irpin». Lo ha detto il sindaco di Irpin Oleksandr Markushin, citato da The Kyiv Independent. «Le forze russe hanno preso di mira le città satellite di Kiev con bombe al fosforo la notte del 22 marzo – ha affermato Markushin – L’uso di tali armi contro i civili è vietato dalle Convenzioni di Ginevra». Il vice capo della polizia di Kiev dal canto suo ha diffuso un video accusando la Russia di avere usato munizioni al fosforo contro la città di Kramatorsk, nell’est del Paese, riferisce The Independent.

Kiev: «Inviate armi per resistere»

Kiev chiede all’Occidente di inviare all’Ucraina «armi offensive» come «mezzo di deterrenza» contro Mosca. È l’appello lanciato da Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, alla vigilia del vertice straordinario dei leader della Nato a Bruxelles in cui Zelensky parlerà in videoconferenza. «Le nostre forze armate e i nostri cittadini resistono con un coraggio sovrumano, ma non possiamo vincere una guerra senza armi offensive, senza missili a medio raggio, che possono essere un mezzo di deterrenza», ha affermato Yermak in un video su Telegram, citando anche sistemi di difesa aerea e caccia.

«Mykolaiv è sotto controllo ucraino»

«La città è chiaramente sotto il controllo dell’esercito ucraino, Mykolaiv al momento è relativamente sicura. Ci sono stati dei bombardamenti. Le truppe russe sono a 40 chilometri da qui, hanno preso dei villaggi nei dintorni della città. L’esercito ucraino sta cercando di allontanarle il più possibile». Lo ha spiegato, contattato dall’Ansa, il portavoce delle truppe anfibie d’assalto ucraine Yaroslav Chepurnoy. «Non crediamo che i russi attaccano dal mare, perché sono piuttosto lontani, per ora. Gli attacchi potrebbero aumentare ma per ora tutto è sotto controllo. del sistema di difesa anti-aereo», ha aggiunto.

I russi sequestrano un convoglio umanitario diretto a Mariupol

Intanto un convoglio umanitario di 11 autobus vuoti diretto a Mariupol per trarre in salvo gli ucraini in fuga dalla città è stato sequestrato dalle forze russe insieme agli autisti dei mezzi e a diversi operatori dei servizi di emergenza: lo ha reso noto il governo ucraino.

«Dipendenti del servizio di emergenza statale e autisti di autobus sono stati fatti prigionieri» dalle forze russe: «Stiamo facendo di tutto per liberare la nostra gente e sbloccare il movimento di carichi umanitari», ha detto in un intervento su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi al sequestro del convoglio.

Da parte sua, la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk ha spiegato che il convoglio è stato fermato a un posto di blocco russo vicino a Mangush, a circa 15 km a ovest di Mariupol, ed è stato portato in un luogo sconosciuto.

Zelensky: «Negoziati sono molto difficili, ma continuiamo»

«Continuiamo a lavorare su diversi livelli per assicurarci che la Russia si convinca che questa guerra atroce debba essere fermata. Continuiamo i nostri difficili negoziati. È impegnativo. A volte scandaloso». Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky fornendo un aggiornamento sui colloqui tra Kiev e Mosca sulla pagina Fb del governo.

Usa: «I russi entrati a Maiupol con i separatisti del Donbass»

Intanto, una fonte della difesa Usa riferisce che le forze russe sono entrate a Mariupol, tra queste ci sono anche separatisti del Donbass. «Gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città» nelle mani di Mosca, sottolinea la fonte. Il funzionario ha riferito inoltre che gli Stati Uniti hanno «constatato attività navale russa nel Mar Nero ma questo non significa che un attacco con mezzi anfibi contro Odessa sia imminente».

Uccisi 121 bambini dall’inizio dell’invasione

Dopo 28 giorni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, sono in tutto 121 i bambini uccisi e altri 167 sono rimasti feriti. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore generale ucraino sulla sua pagina Facebook, citato dall’Agenzia Unian. I bombardamenti hanno colpito 548 strutture educative, 72 delle quali sono state completamente distrutte, ha detto. «Le scuole bombardate sono più di 220, 155 gli asili nido. La situazione peggiore è nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Kyiv, Kherson, Chernihiv e a Kiev. Colpiti dalle bombe russe anche scuole di medicina, arti, impianti sportivi, biblioteche», ha detto la procura.