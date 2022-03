«Bombe al fosforo nel Lugansk». Colpita nave russa – VIDEO

Il diario della guerra

KIEV A quasi un mese dall’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Putin l’Unicef fa sapere che un bambino ucraino su due è stato sfollato dai territori ucraini. Lo ha detto alla Cnn il portavoce dell’Unicef James Elder. «Dall’inizio della guerra un mese fa, su ogni bambino e bambina del Paese, uno su due ha dovuto abbandonare le proprie case. È una situazione che non abbiamo mai visto prima, non a memoria d’uomo, ed è quasi impossibile da affrontare», ha detto Elder.

Mentre sul fronte dei combattimenti si registrano dichiarazioni incrociate di conquiste o di liberazioni di territori. Mosca rivendica di aver preso il controllo della città di Izyum, nella regione di Kharkiv. Mentre da Kiev annuncia di aver distrutto mezzi russi con il fuoco dell’artiglieria. Lo ha riferito in un video, come riporta Unian, il comando operativo «Nord» su Facebook. Così come di aver distrutto una grande nave russa porto occupato dai russi di Berdyansk, nel sud-est dell’Ucraina, come fa sapere la Marina militare ucraina. In un video che circola sui media di Kiev si vede la nave che esplode e una spessa nube di fumo e fiamme. Berdyansk, sul mare di Azov a circa 70 chilometri a sudovest di Mariupol, è stata occupata dalle truppe russe il 27 febbraio. Anche lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine conferma che la nave-anfibio d’assalto russa «Orsk» è stata distrutta. Il porto di Berdyansk è stato usato finora per portare le forniture alle forze russe che da settimane stanno assediando Mariupol. Intanto si terranno oggi a Bruxelles i vertici straordinari dell’Alleanza Atlantica, dell’Unione Europea e del G7, ai quali parteciperà anche il presidente americano Joe Biden. Tra i temi sul tavolo il rafforzamento dei meccanismi di difesa.

Bombe al fosforo nel Lugansk: almeno 4 morti

Nella regione di Lugansk, nel sud est dell’Ucraina, l’esercito russo continua a bombardare le città anche con bombe al fosforo. Lo scrive su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, citato dall’agenzia Unian, sottolineando che ci sono morti e feriti. «Nella notte gli invasori hanno bombardato la regione di Lugansk con missili e bombardamenti al fosforo – scrive -. Si sa già che quattro persone sono morte e i russi hanno danneggiato o completamente distrutto molte case». Colpite le città di Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhesk e Voevodivka. Secondo la stessa fonte ci sarebbero stati almeno 4 morti nel corso dei bombardamenti.

Johnson: «Più dure sono le sanzioni prima la crisi finirà»

«Più dure sono le sanzioni più potremo aiutare gli ucraini e meno questa crisi durerà», ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson arrivando al summit Nato. «Putin si sta comportando in modo barbarico e la Nato deve considerare in modo collettivo la crisi orrenda che si sta sviluppando in Ucraina. Ora dobbiamo decidere cosa possiamo fare per stringere il cappio economico introno al regime di Putin, che ha superato la linea rossa della barbarie».

Anonymous hackera la Banca centrale russa

Anonymous ha hackerato la Banca centrale russa. «Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35mila file con accordi segreti», scrivono su Twitter gli attivisti. Nei giorni scorsi

Anonymous ha messo offline i siti di alcune società che continuano a operare in Russia come Nestlé che, sotto pressione, ha ridotto le sue attività a Mosca.