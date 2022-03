La rottura (trascurata) nella rete idrica di Nocera Terinese prima della frana in autostrada – FOTO

il caso

NOCERA TERINESE I disagi alla circolazione in autostrada continuano: l’A2 riaperta ma a capacità ridotta nel tratto in cui si è verificato lo smottamento nel territorio di Nocera Terinese. E i primi rilevamenti, effettuati da Sorical, hanno certificato l’assenza di perdite sulla rete acquedottistica regionale. Problemi, invece, si erano verificati sulla rete comunale, cosa che sarebbe emersa dall’analisi dei rilevamenti discussa in una riunione in Prefettura. Il lavoro di ricognizione non è ancora concluso ed è presto per individuare responsabilità. Di sicuro ci sono due elementi: una frana che ha messo a rischio la tenuta dell’asfalto in autostrada e una rottura nella rete idrica comunale. Gli esperti chiariranno, alla luce della gravità dell’accaduto, quale sia l’effetto e quale la causa in una storia che ha provocato e provoca disagi ai cittadini: quelli che percorrono l’A2 e quelli, a Nocera, rimasti senz’acqua. Il Corriere della Calabria è in possesso di foto che certificano gli effetti della rottura a Nocera Terinese. Una grossa perdita idrica era affiorata sulla strada comunale fin dai primi giorni di febbraio del 2022.

Perdita segnalata da alcuni privati cittadini ai dipendenti comunali addetti al servizio, senza però che si registrasse alcun intervento di riparazione. Nei giorni successivi, anche a causa della siccità degli ultimi mesi, l’acqua ha smesso di affiorare ma la strada comunale ha iniziato a smottare, lentamente ma inesorabilmente. Con il passare dei giorni quello smottamento è diventato la voragine che ha determinato danni al viadotto della Salerno-Reggio Calabria. Un evento le cui ripercussioni e danni sono ancora da quantificare. Di certo è stato enorme il disagio causato al traffico veicolare (con gli automobilisti costretti a procedere per strade alternative e chilometri di coda) e alla cittadinanza, rimasta priva di acqua potabile per oltre 3 giorni.

Un altro effetto del dissesto idrogeologico che devasta il territorio e non attrae come dovrebbe l’attenzione delle amministrazioni comunali. Riflessione da allargare all’arrivo dei fondi del Pnrr, con la possibilità di proporre interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e per un radicale efficientamento delle rete idriche. Altro è, invece, la “prontezza” nell’affrontare e risolvere le segnalazioni dei cittadini. Per quello non c’è Pnrr che basti. E il caso della perdita-frana è un esempio classico.

La riunione in Prefettura e la segnalazione dei guasti

Nel corso della riunione in Prefettura a Catanzaro, convocata per risalire alle cause dello smottamento, Sorical – ritenendo questo aspetto molto significativo – ha evidenziato un importante aumento di fornitura idropotabile a favore del comune di Nocera Terinese a partire dal mese di giugno 2020, che è passata dalla fornitura storica di circa 7 litri al secondo a una nuova più corposa fornitura di circa 11, anche 12 litri al secondo.

Nello stesso periodo, sempre secondo quanto riportato in una nota di Sorical, «è emerso nel corso della riunione, i tecnici del Comune di Nocera Terinese hanno sottolineato di aver riparato circa 60 perdite. Relativamente alla rottura dell’acquedotto, che avrebbe causato la frana e la conseguente chiusura dell’autostrada, il Comune ha riparato, nella giornata di ieri, una importante perdita e ne ha identificata una ulteriore oggi, in una zona coincidente con la testa del corpo di frana». (redazione@corrierecal.it)