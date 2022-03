Il diario della guerra

KIEV La guerra in Ucraina è arrivata al suo trentaduesimo giorno. E gli attacchi delle forze russe proseguono senza sosta sulla città. Le forze del Cremlino hanno colpito nuovamente il centro di ricerca nucleare a Kharkiv e condotto altri raid su Leopoli. Mentre l’esercito di Kiev annuncia nuove riconquiste di territori prima occupati dalle truppe di Putin.

Referendum per l’annessione alla Russia. Kiev: «Non sarà valido»



Intanto il leader dell’autoproclamata repubblica di Lugansk annuncia che «nel prossimo futuro sarà lanciato un referendum per l’annessione alla Russia».

«Qualsiasi referendum nei territori temporaneamente occupati è giuridicamente insignificante e non avrà conseguenze legali». Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, commentando l’ipotesi di una consultazione popolare nell’autoproclamata repubblica separatista di Lugansk per l’annessione a Mosca. La Russia alla vigilia del conflitto ne aveva riconosciuto l’indipendenza, insieme a quella di Donetsk.

Viminale: In Italia arrivati 71.940 profughi



Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, in Italia sono arrivati 71.940 profughi, secondo i dati diffusi dal Viminale: 37.082 sono donne, 6.661 uomini e 28.197 sono minori. Rispetto a ieri, l’incremento è di 1.156 ingressi nel territorio nazionale: le destinazioni principali sono Milano, Roma, Napoli e Bologna.

Oltre 3,8 milioni di rifugiati ucraini all’estero



Sono saliti a oltre 3,8 milioni i rifugiati che hanno lasciato l’Ucraina per andare all’estero. Lo riferisce l’Unhcr, precisando che sono 3.821.049. La maggior parte sono ospitati dalla Polonia, precisamente 2.267.103. Gli altri rifugiati si trovano in: Romania, 586.942; Moldavia, 381.395; Ungheria, 349.107; Slovacchia, 272.012; Russia, 271.254; e Bielorussia, 6.341.