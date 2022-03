Roccella Summer Festival, il 7 settembre arriva Elisa

il festival

ROCCELLA JONICA C’è anche il Roccella Summer Festival tra le tappe del nuovo tour estivo di Elisa: la cantautrice friulana sarà infatti in concerto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), il prossimo 7 settembre con una data del “Back to the future live tour”, annunciato proprio in queste ore.

Il “Back to the Future Live Tour” inizierà ufficialmente il suo viaggio il 28 giugno dal “Parco dei ragazzi del 99” di Bassano del Grappa (Vi), dopo i tre show che anticiperanno il progetto all’Arena di Verona, dal 28 al 31 maggio, e proseguirà fino a settembre tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale, tra cui il Teatro al Castello di Roccella Jonica. Per la prima volta Elisa sarà protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d’Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi). Così “Back to the Future Live Tour” non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Al centro, infatti, ci sarà sempre un impegno particolare per l’ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub. I presale per “Back to the Future Live Tour” riservato i fanclub si aprirà mercoledì 30 marzo a partire dalle ore 16.00, mentre le prevendite ufficiali cominceranno il 31 marzo, sempre a partire dalle ore 17.00 sui circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.