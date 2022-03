Inveiscono contro il vescovo di Lamezia. Malore per monsignor Schillaci

La vicenda

LAMEZIA TERME Brutta avventura per monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme. Il prelato ha accusato un malore dopo aver subito un’aggressione verbale da parte di un gruppo di cittadini di Conflenti. In particolare il monsignore si trovava davanti l’episcopio lametino quando alcune persone del comitato “San Mazzeo” hanno affrontato il prelato inveendo per la mancata attivazione della parrocchia della frazione del piccolo comune nel Lametino. Parole forti ed animi accesi che hanno causato al vescovo il malore. Monsignor Schillaci è stato prontamente soccorso ed è stato portato all’ospedale “Giovanni Paolo” di Lamezia per accertamenti.