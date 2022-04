Tir finisce fuori strada sull’A2. Ferito l’autista

La vicenda

PIZZO CALABRO È di un ferito il bilancio di un incidente che si è verificato sull’A2 all’altezza dello svincolo di Pizzo Calabro. L’autista di un’autocisterna, adibita al trasporto di carburante per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro il guardrail di delimitazione della carreggiata. Al momento dell’incidente, avvenuto attorno alle 16 di lunedì al km 328 dell’autostrada, il mezzo fortunatamente era scarico e questo ha impedito conseguenze più gravi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia stradale. I vigili hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo il conducente del mezzo che era rimasto bloccato all’interno ed ad affidarlo ai sanitari che hanno proceduto, dopo i primi soccorsi, a trasportarlo in ospedale. In zona è atterrato anche un elisoccorso il cui intervento non è stato necessario visto che l’uomo ha riportato solo lievi ferite. Sul posto anche il personale dell’Anas che ha provveduto a ripristinare la sicurezza lungo l’arteria. Disagi si sono comunque registrati e a causa dell’incidente la circolazione dei mezzi è avvenuta su un’unica corsia.