Covid, chiude ai ricoveri la Nefrologia di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO Il Covid continua a colpire ancora gli ospedali e i reparti “delicati”. In queste ore l’unita operativa complessa di Nefrologia dello spoke di Corigliano Rossano ha chiuso i battenti a causa di una positività al virus di un ricoverato.

Il paziente era transitato dal pronto soccorso due giorni fa, risultando negativo al tampone. La positività emersa in reparto ha costretto il direttore, Romano Musacchio, a chiudere momentaneamente ai ricoveri e ad attivare tutti i protocolli di verifica necessari a capire come il virus sia giunto in nel reparto che si occupa della dialisi. (lu.la.)