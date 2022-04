Montuoro: «Su Donato valutazioni a Roma, ma la candidatura è vincente»

l’anticipazione

CATANZARO Nuovo appuntamento di “20.20”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 16 de “L’Altro Corriere tv”. Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Antonio Montuoro, presidente della commissione bilancio e programmazione comunitaria del consiglio regionale della Calabria. «Ci sono risorse stimate intorno ai 3,7 miliardi di euro nel Por recentemente approvato che rappresentano una leva enorme su cui la ricostruzione sociale ed economica della nostra regione potrà contare». Non nasconde il proprio entusiasmo il giovane esponente di Fratelli d’Italia alle prese con una programmazione ambiziosa che sarà licenziata dal prossimo Consiglio regionale.

«Possiamo contare su cinque obiettivi del piano, molti in meno rispetto al Por precedente e per questo più razionali, che abbracciano le politiche green, l’innovazione, l’efficienza energetica, le politiche giovanili e le risorse ambientali. Questo lavoro di programmazione ha potuto contare su un’ ottima collaborazione che ha investito il consiglio e i dipartimenti interessati, sono fiducioso sui frutti che arriveranno».

Netto il parere del consigliere regionale del partito di Giorgia Meloni sui temi elettorali, uno in particolare, quello riguardante la prossima scadenza amministrativa del capoluogo di regione. «È in corso una valutazione politica della segreteria nazionale, ma la candidatura del professor Valerio Donato è un fatto importante, e come tale ci vede d’accordo, poiché reputiamo che essa sia vincente, vuoi per la statura della personalità che si offre alla scelta dei cittadini, per le linee programmatiche che condividiamo in pieno e che garantiscono un rilancio concreto di Catanzaro. Noi faremo la nostra parte e ci misureremo presentando due liste, una di Fratelli d’Italia e una affine che recepisce l’ultima esperienza elettorale provinciale». (redazione@corrierecal.it)