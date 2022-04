Usa: «Putin ha rinunciato a conquistare Kiev». Von der Leyen in Ucraina

Il diario della guerra

KIEV Il conflitto in Ucraina è giunto al 44esimo giorno e i combattimenti non si arrestano. In particolare è ripresa l’offensiva russa a Mariupol dove secondo un primo bilancio la quota dei civili uccisi dalle truppe di Putina ha superato le cinquemila persone di cui 210 bimbi.

E ad Odessa le truppe russe hanno lanciato nella notte un nuovo attacco missilistico che ha colpito l’area di Odessa. La conferma arriva dal consiglio comunale di Odessa, in una dichiarazione pubblicata su Telegram.

Intanto emergono nuove atrocità. Testimonianze sugli orrori commessi a Borodyanka. A Irpin i russi hanno prima sparato alle persone e poi sono passati sui corpi con i carri armati.

Usa: «Putin ha rinunciato a conquistare Kiev»

Il presidente russo Vladimir Putin ha rinunciato a conquistare Kiev. Lo ha detto, durante un’audizione parlamentare, il ministro della Difesa statunitense, Lloyd Austin citato dal Guardian. «Putin pensava che avrebbe potuto conquistare molto rapidamente l’Ucraina, catturare molto rapidamente questa capitale. Si era sbagliato – ha detto il capo del Pentagono -. Penso che Putin abbia rinunciato ai suoi sforzi per catturare la capitale e ora sia concentrato nel sud e nell’est del Paese».

Ursula von der Leyen a Kiev

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà oggi a Kiev per esprimere il suo «sostegno incrollabile» all’Ucraina nella lotta contro l’invasione russa. «Il popolo ucraino merita la nostra solidarietà. È per questo motivo che domani (oggi venerdì 8 aprile, ndr) andrò a Kiev», ha detto von der Leyen durante una conferenza stampa a Stoccolma. Previsto un incontro con il presidente Zelensky.