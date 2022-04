Kiev: «Offensiva nel Donbass già iniziata». Londra: «Usate armi al fosforo»

Il diario della guerra

KIEV Nel 47esimo giorno di guerra in Ucraina le truppe di Putin si preparano all’offensiva finale per conquistare il Donbass. Diverse fonti militari e di intelligence infatti concordano che l’esercito russo si è spostato in massa nelle regioni dell’Est del Paese per attaccare in modo massiccio le truppe di Kiev.

L’ultima dichiarazione in tal senso è stata pronunciata da Vadym Denysenko, consigliere del ministro dell’Interno ucraino che alla Cnn ha detto che l’offensiva finale della Russia nella regione orientale del Donbass «è già iniziata».

«I russi stanno accumulando le loro forze – ha detto ancora -. Sì, non ci sono ancora le grandi battaglie di cui si parla tanto negli ultimi giorni, ma in generale potremmo dire che l’offensiva è già iniziata», ha chiarito Denysenko, segnalando esplosioni durante la notte nella regione di Dnipro. Prosegue, poi, il bombardamento su Kharkiv, la seconda città più grande del Paese.

Gb: «Alta la probabilità dell’uso delle armi al fosforo a Mariupol»

«Un precedente utilizzo da parte dell’esercito russo di munizioni al fosforo nella regione di Donetsk accresce la possibilità di un loro futuro utilizzo a Mariupol, qualora si intensifichi la battaglia per la città». Lo afferma il ministero della Difesa britannico nell’ultimo bollettino dell’intelligence. «I bombardamenti russi sono continuati nelle regioni di Donetsk e Lugansk, con le forze ucraine che respingono molti attacchi», aggiunge l’intelligence, aggiungendo che la scelta russa di continuare ad affidarsi a «bombe non guidate» accresce fortemente il rischio di ulteriori vittime tra i civili.