Continua la mobilitazione dei navigator, previsto un presidio unitario il 13 aprile

la vertenza

CATANZARO «I navigator calabresi, 160 lavoratori, insieme a Cgil, Cisl e Uil mercoledì 13 aprile saranno davanti alla Prefettura della città capoluogo per un sit in di protesta. Considerato il perdurante silenzio del Ministero del Lavoro sulla vertenza Navigator e il

mancato avvio del tavolo di confronto annunciato dal Ministro Orlando il 29 marzo scorso – si legge in una nota – e data la preparazione della manifestazione nazionale programmata per il 20 aprile a Roma, sono state intraprese una serie di iniziative a livello territoriale. A partire da lunedì 11 aprile, inseguito alla proclamazione dello stato di agitazione di tutti i Navigator, ci sarà la sospensione delle attività lavorative. Il sit in, previsto per il 13 aprile alle 15 presso le Prefetture, hanno aderito: Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp, al fine di sensibilizzare il Governo sulla individuazione di una soluzione immediata alla vertenza. Al presidio saranno presenti le Segreterie regionali di categoria. In contemporanea si terrà a Roma un presidio davanti alla sede del Ministero del Lavoro sita in via Fornovo, con la partecipazione delle categorie nazionali Nidil- Cgil Felsa- Cisl e Uil Temp. Sono circa 160 i Navigator impegnati in Calabria nei Centri per l’impiego – conclude la nota – che, ad oggi, non vedranno rinnovati i loro contratti, con le immaginabili ripercussioni ed impoverimento di ordine lavorativo e sociale».