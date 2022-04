la richiesta

COSENZA È prevista per la giornata di domani, 14 aprile 2022, la visita all’Istituto penitenziario di Cosenza, chiesta dai componenti della Camera Penale della città brutia di via Popilia. All’istituto accederanno così gli avvocati Marcello Anna, Pietro Perugini, Cristian Cristiano, Guido Siciliano, Pietro Sammarco, Valentina Spizzirri, Chiara Penna e Aurelia Zicaro, per poter verificare di presenza quelle che sono le condizioni dei detenuti nel carcere cosentino.