Zelensky: «Genocidio dei russi in Ucraina». Arrivate nuove armi Usa a Kiev

Il diario della guerra

KIEV L’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Puntin è giunta al suo 54esimo giorno. Ed è lo scontro attorno a Mariupol dove si concentra l’ultima battaglia per la conquista finale della città martire. Assediata da settimane Mosca ha già annunciato di aver preso la città dopo aver «annientato tutte le truppe ucraine», ma sacche di resistenza per la difesa di Mairiupol sono ancora presenti nell’acciaieria di Azovstal. I russi hanno lanciato sulla città l’ultimatum. Intanto gli attacchi dell’esercito di Mosca si registrano anche su altri centri. Le sirene d’allarme antiaeree stanno risuonando stamattina in quasi tutte le regioni dell’Ucraina, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

Zelensky: «Genocidio dei russi in Ucraina»

«La Russia in Ucraina sta commettendo un genocidio. Non uccidono soldati, uccidono civili». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla Cnn che andrà in onda in versione integrale alle 9 (le 15 in Italia) di oggi (domenica 17 aprile). «Abbiamo prove audio e video in cui si sentono i russi dire che ci odiano e che ci distruggeranno», ha detto ancora Zelensky nelle anticipazioni trasmesse dalla all news americana.

Abramovich a Kiev

Il miliardario Roman Abramovich si è recato a Kiev nel tentativo di riprendere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, che si sono bloccati dopo che sono emerse prove delle atrocità russe contro i civili ucraini. Lo riferiscono all’agenzia Bloomberg fonti informate. Un portavoce del miliardario russo ha smentito che si trovi in Ucraina. Abramovich avrebbe avuto un incontro con i negoziatori ucraini per discutere i modi per rilanciare i negoziati. Il miliardario russo, che un legame di lunga data con Vladimir Putin, ha agito come mediatore sin dall’inizio della guerra su richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Arrivate nuove armi americane a Kiev



Le prime armi dell’ultimo pacchetto da 800 milioni di dollari di aiuti militari forniti dagli Stati Uniti a Kiev «sono iniziate ad arrivare». Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Cnn.