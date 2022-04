La centralità di Fincalabra nel pianeta della Cittadella. «Raccogliamo le nuove sfide della Regione» – VIDEO

dalla regione

CATANZARO Decisiva nel "salvataggio" del controllo pubblico della Sacal, fondamentale per sostenere i Comuni in affanno davanti alla complessità dei fondi per le risorse del Pnrr, e per ultima chiamata anche a puntellare lo zoppicante settore idrico calabrese. Fincalabra, la finanziaria in house della regione Calabria, è diventata strategica nelle politiche regionali sotto la gestione del governatore Roberto Occhiuto. «La centralità di Fincalabra – commenta il presidente di Fincalabra Alessandro Zanfino parlando con il Corriere della Calabria a margine di un incontro in Regione – è dovuta intanto a un chiaro indirizzo politico del presidente e della Giunta regionale e anche del Consiglio regionale, che con l'approvazione della legge 43 del 2021, sul finire dello scorso anno, ha dato a Fincalabra la possibilità di acquisire partecipazioni strategiche per il territorio regionale e soprattutto garantire supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione del Pnrr da parte degli enti locali. Questo è in linea con quello che fanno le altre società in house delle territorio italiano, perché Fincalabra è membro dell'Anfir, l'associazione nazionale delle finanziarie regionali: tutti i governi regionali infatti stanno spostando sulle società in house, che sono il braccio operativo della Regione, attività che molto spesso ingessano gli apparati regionali. Fincalabra – spiega Zanfino – ha indubbiamente una maggiore velocità e snellezza nell'esecuzione delle commesse regionali proprio per la sua natura e la sua struttura. È ovvio che a Fincalabra si richiede una affidabilità importante, perché su queste partite che hanno un valore strategico ci vuole una grande capacità tecnica per poter onorare impegni così importanti: noi lo stiamo facendo con tutta la professionalità che contraddistingue Fincalabra e con un nutrito gruppo di collaboratori che con abnegazione hanno raccolto le nuove sfide date dal governo regionale. E quindi – conclude Zanfino – confidiamo di prestare il miglior servizio possibile al nostro socio che è la Regione Calabria».