Putin: «Mariupol liberata, un successo». Stop all’assalto all’acciaieria

Il diario della guerra

KIEV Invasione dell’Ucraina è arrivata al cinquantasettesimo giorno. L’assalto delle truppe di Putin è da giorni concentrato nel Donbass ed in particolare nell’assedio di Mariupol. La città da settimane sotto il fuoco nemico sarebbe caduta ormai nelle mani russe. Ad annunciarlo a Putin il ministro della Difesa russo Shoigu: «controllo della città di Mariupol». L’ultima sacca di resistenza nella città si registra nell’acciaieria Azovstal che è accerchiata e dentro ci sono ancora 2mila soldati ucraini.

Putin: «Inopportuno assalto all’acciaieria»

Intanto proprio sull’assedio all’acciaieria il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito «inopportuno» l’assalto finale e ha ordinato di annullarlo. «Questo è il caso in cui dobbiamo pensare (cioè dobbiamo sempre pensarci, ma ancora di più in questo caso) a preservare la vita dei nostri soldati e ufficiali. Non c’è bisogno di arrampicarsi in questa catacomba e strisciare sottoterra lungo queste strutture industriali», ha aggiunto il presidente russo. «Chiudi questa zona industriale in modo che non ci voli una mosca». E Shoigu gli ha risposto in maniera affermativa.

«La fine dell’operazione per liberare Mariupol è un successo». ha commentato il presidente russo, Vladimir Putin, al suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, dopo avergli ordinato di fermare l’assalto al sito di Azovstal, che resterà comunque sotto assedio in modo che nessuno possa scappare.

Kiev: «Uccisi 21mila soldati russi»

Il dato — come sempre — non sarà confermato, smentito né commentato da Mosca: quando il portavoce del Cremlino, Peskov, aveva ammesso «perdite tragiche», era stato severamente ripreso dai «falchi» che spingono Putin a continuare, e incrementare, lo sforzo bellico.

Ma secondo l’Ucraina, i morti tra i soldati russi in questa guerra, iniziata 57 giorni fa, sono moltissimi: «Almeno 21.000», dice l’Esercito di Kiev.

Che nel suo ultimo aggiornamento puntualizza poi, nel dettaglio, le altre perdite — materiali — dell’esercito di Mosca: 172 aerei da caccia abbattuti, oltre a 151 elicotteri e 166 droni; distrutti 829 carri armati russi, 393 pezzi di artiglieria, 2.118 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 4 sistemi di missili balistici, 136 lanciamissili, 8 navi, 1.508 veicoli, 76 autocisterne e 67 unità di difesa antiaerea.

Premier spagnolo e danese arrivati a Kiev

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è arrivato insieme al suo omologo danese Mette Frederiksen a Kiev, dove incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto il governo spagnolo.