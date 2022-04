Accoltellato 35enne nel Vibonese, traportato in gravi condizioni al “Pugliese” di Catanzaro

il fatto

VIBO VALENTIA Colpito da un fendente all’addome dopo una lite, il 35enne P.F., nella mattinata di questo 22 aprile davanti a una farmacia in una frazione di Polia, nel Vibonese. L’uomo è rimasto gravemente ferito e soccorso dal personale in servizio al 118 del capoluogo di provincia, tra cui la dottoressa Rao. A fronte delle gravi condizioni è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Lamezia Terme arrivato con a bordo un medico e un infermiere, che hanno condotto il paziente al “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Non sono chiare le cause e le dinamiche da cui è scaturito l’episodio e sono attualmente in corso rilievi e indagini da parte delle locali forze dell’ordine. (redazione@corrierecal.it)