Donato: «Non salirei sul palco con Salvini»

verso il voto

CATANZARO «Ho fatto una proposta civica che non è intrisa di ideologia. Se nella campagna elettorale per le Amministrative a Catanzaro dovesse venire Salvini, certamente farà la sua attività politica ma non potrà vedere al suo fianco la mia persona». Nel corso di un confronto tra candidati alle Comunali nel capoluogo organizzato da La Nuova Calabria, Valerio Donato pronuncia una frase che accende la parte finale del dibattito. Donato, storico esponente del centrosinistra e del Pd, è sostenuto da diverse forze di centrodestra. Verso le quali, però, non fa aperture ideologiche. Questione che motiva in maniera chiara: «Le elezioni di capoluogo di regione vengono utilizzate dai partiti nazionali che interpretano la politica come un sistema feudatario. Questo succede perché c’è una catena di trasmissione di voto che parte dal livello locale e arriva a quello nazionale». Il docente universitario intende smarcarsi da questa logica e spiega: «Non ho voluto pensare alle ideologie, vorrei pensare alla città. Nessuna posizione ideale può vedermi investito, la mia azione sarà rivolta soltanto alla città». La coda dell’incontro diventa agitata per l’intervento di Antonello Talerico, candidato civico dell’area di centrodestra. Il presidente dell’Ordine degli avvocati vede una contraddizione nell’approccio di Donato: «Prima l’Italia è il nome che hanno le liste della Lega e questa lista sostiene Donato. Non può definirsi una coalizione civica quella che è composta da partiti politici. È una contraddizione accettare il sostegno della Lega e poi non andare sul palco assieme a Salvini». Per Donato non è così. Si tratta di «giudizi infondati: la proposta civica è indirizzata alla città ma non è detto che non possano esservi partiti nella coalizione». Nel ragionamento politico del professore, viene prima la proposta e poi il sostegno accordato dai movimenti, politici e non. «Io non ho accordi di nessun genere né cabine di regia – dice – le mie adesioni arrivano alla luce del sole».