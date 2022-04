Il vescovo lascia Lamezia. A mezzogiorno l’annuncio

Colpo di scena

LAMEZIA TERME Il vescovo di Lamezia Giuseppe Schillaci sta per lasciare il suo incarico. Comunicherà la decisione nel corso dell’incontro convocato per mezzogiorno in cattedrale con tutti vertici diocesani. Al momento non si conoscono le ragioni della decisione ma la macchina per avviare il suo trasferimento è stata già avviata.

«I reverenti di Consultori Diocesani, il Presbiterio, i Diaconi, i Religiosi, le Religiose e i Fedeli Laici – si legge a questo proposito in una nota ufficiale della Diocesi – sono convocati da SE monsignor Giuseppe Schillaci, Vescovo, per le ore 12 di oggi sabato 23 aprile 2022 in Cattedrale per comunicazioni urgenti inerenti alla Diocesi».

Avviata la procedura per nominare il nuovo prelato che prenderà il posto di Schillaci che dal 3 maggio 2019 reggeva la diocesi di Lamezia Terme.