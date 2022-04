Mancini torna in piazza dei Bruzi. Posizionata la statua in bronzo

L’iniziativa

COSENZA L’inaugurazione è fissata per lunedì prossimo alle 11,30. Allora la statua in bronzo dedicata a Giacomo Mancini sarà svelata. Oggi, l’opera è arrivata sull’isola pedonale di Cosenza ed è stata posizionata davanti a piazza dei Bruzi. Lo rende noto, in un post sui social, Giacomo Mancini junior, ex parlamentare, assessore regionale e nipote dello statista. «Il Leone socialista è tornato tra la sua gente – scrive –. Questa mattina la statua in bronzo è stata posizionata dal maestro Domenico Sepe all’inizio di Corso Mazzini. Ed è stata una grande emozione. Tutto è pronto per la cerimonia di inaugurazione del prossimo 25 aprile. Anche grazie all’amministrazione comunale di Cosenza che ha offerto la propria convinta collaborazione per la posa, per l’illuminazione dell’opera e perché tutto sia organizzato al meglio; e per questo ringraziamo di cuore. Un grazie sentito anche a tutte quante le forze politiche che hanno espresso plauso e apprezzamento per la nostra iniziativa cogliendone il significato più autentico».