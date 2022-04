Zelensky: «Arrivate le armi richieste». Guterres a Mosca e a Kiev

Il diario della guerra

KIEV Il conflitto in Ucraina è arrivato al 59esimo giorno e gli scontri più acuti per il pieno controllo del «Donbass e del sud dell’Ucraina» come da intenzioni rivelate dal vice comandante russo del distretto militare Sud, proseguono. Lo stesso generale ha motivato quella scelta utile ha detto per ottenere «un corridoio terrestre che dalla Crimea arrivi alla Transnistria». E l’orrore per questa guerra prosegue con la scoperta di nuove fosse comuni.

La missione del segretario dell’Onu a Mosca e a Kiev

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sta per imbarcarsi in quella che, con ogni probabilità, è la missione diplomatica più lunga della sua carriera politica.

Il prossimo martedì, Guterres incontrerà a Mosca il presidente russo, Vladimir Putin: in seguito, avrà una colazione di lavoro con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

Due giorni dopo, sarà a Kiev, per incontrare il presidente ucraino Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba.

La visita ai due Paesi arriva dopo che l’Onu è finita al centro di polemiche per il suo ruolo — fino ad ora defilato — nel tentare di portare avanti i colloqui di pace tra Mosca e Kiev.

L’ambasciatore russo: «Rapporti con l’Italia deteriorati»



«Devo dire con rammarico che lo stato dei rapporti bilaterali è in forte degrado e non dipende da noi. Ci dispiace l’espulsione di 30 nostri diplomatici e a breve ci sarà una risposta adeguata, come prevede la prassi diplomatica». Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Serghei Razov, a “Stasera Italia” su Rete 4. «Per me – ha aggiunto – è una logica strana che per arrivare alla pace devi mandare armi pesanti. Posso solo dire alle autorità italiane che con queste armi verranno uccisi civili e militari russi e questo non gioverà alle nostre relazioni».

Zelensky: «Arrivate le armi che avevamo chiesto»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i partner occidentali hanno finalmente iniziato a fornire a Kiev le armi di cui ha davvero bisogno. «Siamo stati ascoltati finalmente» e l’Ucraina sta ricevendo «esattamente quello che abbiamo chiesto», ha detto Zelensky in un videomessaggio diffuso nelle scorse ore ripreso anche da Interfax