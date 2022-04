Politica “in missione”, Calabria regione peggiore d’Italia nel 2020

costi della politica

ROMA Calabria e Molise sono le Regioni meno efficienti nelle spese sostenute per indennità di missione e di trasferta. Sono le uniche a ricevere la “C”, il rating peggiore assegnato dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto “Pitagora”, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Nello specifico, per questa voce, nel 2020, la Calabria ha speso 419.935,65. Una cifra, tuttavia, che si è più che dimezzata rispetto agli anni precedenti, quando ammontava nel 2017 a 1.164.928,83 euro, nel 2018 a 1.047.580,97 e nel 2019 a 1.065.373,89. Quanto al Molise, per questa voce, nel 2020 ha speso 110.030,66. Dato comunque in calo se confrontato ai 234.824,87 euro del 2019, anno in cui si è registrato un picco, dopo l’incremento già registrato nel 2018 (219.238,86) rispetto al 2017 (183.044,81).