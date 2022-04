«Con soddisfazione registriamo la definitiva intesa nella coalizione Donato»

le elezioni nel capoluogo

CATANZARO «Con grande soddisfazione apprendiamo la definitiva intesa raggiunta dalle liste civiche e dalle forze politiche che sostengono la candidatura a sindaco di Valerio Donato e che lavorano assieme attorno ad un unico progetto di rilancio della città capoluogo di regione». Così in una nota il Comitato per Valerio Donato sindaco di Catanzaro. «L’ampia convergenza raggiunta dal tavolo politico, che – ricorda il Comiato – ha visto la partecipazione di partiti e liste civiche di diversa ispirazione politica, su temi di grande attualità e di comune interesse quali “la sicurezza nei quartieri (in particolare quelli di periferia), l’attenzione alle fasce più deboli, la tutela della famiglia, l’attuazione di politiche utili a dare sostegno alle giovani coppie; ma anche la trasformazione digitale per utilizzare al meglio i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, la mobilità sostenibile e tanto altro ancora”, ha permesso di assicurare, nel solco di una comune azione politico-amministrativa, una visione unitaria e programmatica di crescita e sviluppo della Città nell’interesse della collettività tutta. Gli obiettivi di “programma” sono certamente alla portata della nuova amministrazione comunale a guida Donato, che potrà certamente contare sul sostegno dell’assemblea regionale, per le iniziative legislative volte a dare maggiore centralità alla nostra città, e del governo regionale quando si tratterà di attuare misure a sostegno degli investimenti. Siamo certi – rileva il Comitato per Donato sindaco – che i cittadini catanzaresi, con la partecipazione attiva agli incontri già in corso nei quartieri e con l’espressione di voto, sapranno dare valore e sostegno al programma di rilancio di Catanzaro».