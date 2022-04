Uno squalo avvistato a Badolato – VIDEO

le immagini

BADOLATO Decisamente fuori rotta e troppo vicino alla riva. Se fosse confermato che l’avvistamento effettuato sulla spiaggia di Badolato è quello di uno squalo capopiatto, ci sarebbe da preoccuparsi per l’animale, che di solito vive in profondità e in mari più caldi di quanto non sia lo Jonio in questo periodo dell’anno. Le immagini, però, hanno fatto giro dei social e delle chat. A pochi metri dalla riva si vede lo squalo in apparente difficoltà prima di riprendere il mare e allontanarsi grazie alle riprese di un gruppo di persone di passaggio.