Catanzaro, De Poli: «Alle comunali l’Udc sosterrà Donato»

l’endorsement

CATANZARO «A Catanzaro, in vista delle prossime Comunali, la scelta dell’Udc ricadrà su Valerio Donato. Siamo certi che questo sia il profilo migliore per rispondere ai bisogni e alle attese dei cittadini catanzaresi». Lo afferma il senatore Antonio De Poli, presidente nazionale Udc.

«Come Udc abbiamo infatti condiviso le linee programmatiche di Donato e riteniamo che sia la scelta giusta per assicurare ai cittadini un governo della città autorevole e capace di dare risposte concrete alle necessità delle realtà locali. L’Udc nazionale, pertanto, sosterrà con il massimo impegno la candidatura di Donato e auspichiamo, anche in questo caso, l’unità e la coesione della coalizione di Centrodestra, un elemento che – siamo certi – possa fare la differenza per raggiungere un risultato positivo in questa importante competizione elettorale», conclude De Poli.