COSENZA Venerdì 22 Aprile 2022 è uscito “Mondi diversi”, il nuovo singolo del cantautore calabrese, Nestore Verre. Che Comincia a scrivere e a comporre canzoni sin da piccolo. Il suo, è un sound in continua evoluzione. Il nuovo singolo è scritto e composto dall’artista e prodotto da Kikko Palmosi e dallo stesso Verre. Il brano è distribuito dalla Universal Music Group. «E una canzone che ho scritto e composto in una sera di settembre. È arrivata giù dal cielo in maniera inaspettata, così come l’amore. Una ballad romantica, elegante con un sound internazionale. Il testo è vero, sincero, ogni singola parola rappresenta al meglio le sensazioni provate. Questa canzone riesce a catturare le emozioni di due mondi diversi, ormai distanti, ma che fanno parte di un unico universo». Nel video del brano, «lo spettatore si troverà di fronte al magico incontro di due anime che viaggiano nei ricordi, nei sogni, nei desideri, o semplicemente in una realtà che stanno ancora vivendo».