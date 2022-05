Mosca: «Chi arma Kiev entra nel conflitto». Ripresa l’evacuazione da Azovstal

Diario di guerra

KIEV La guerra in Ucraina è arrivata al 68esimo giorno. A Mariupol è ripresa l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal, anche se nel corso della notte i russi hanno ripreso a bombardarla. Finora dall’acciaieria sono state evacuate un centinaio di persone dirette a Zaporizhzhia, come ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e nella giornata si tenterà di portare in salvo altri civili che si erano rifugiati nella struttura. L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’Onu. Intanto proseguono gli attacchi delle truppe di Putin nella regione dell’Est del Paese: le forze di Mosca hanno preso di mira obiettivi aerei — forse droni ucraini. Ma anche l’esercito di Kiev reagisce: diverse esplosioni sono state udite a Belgorod, in Russia.

Erdogan, la Turchia resta il luogo chiave per la soluzione della crisi

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato di nuovo i suoi omologhi russo e ucraino, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, a tenere un vertice in Turchia, aggiungendo inoltre che entrambi i Paesi gli hanno chiesto aiuto per poter esportare cereali. «Sia gli ucraini che i russi vogliono aiuto per esportare cereali», ha detto dopo aver partecipato alle preghiere di conclusione del Ramadan in una moschea di Istanbul.

Il leader islamista ha reso anche noto che il suo consigliere, Ibrahim Kalin, e il viceministro degli Esteri turco, Onal Sedat, si sono incontrati sabato a Kiev con le autorità ucraine e che hanno ricevuto la richiesta di una serie di “auspici” che però non ha illustrato.

«Probabilmente, questa settimana avremo un incontro (on-line) con Putin», ha aggiunto, facendo capire che cercherà di trasferire i ‘desiderata’ degli ucraini ai russi. Erdogan ha anche insistito sulla sua offerta, fatta numerose volte dall’inizio dell’invasione russa, che Putin e Zelensky si incontrino in Turchia, dicendo che il suo Paese sarà il luogo in cui «si faranno passi in relazione a (una soluzione) in Ucraina». Il presidente turco ha previsto che questo vertice si terrà a Istanbul o ad Ankara.

Presidente della Duma: «Chi invia armi entra nel conflitto»

Il presidente della Duma, Viacheslav Volodin, ha affermato che i Paesi che inviano armi in Ucraina sono parte del conflitto, si stanno avvicinando a una “catastrofe” e che i loro leader devono risponderne davanti alla giustizia. «Inviando armi in Ucraina, diventano parte del conflitto», ha avvertito Volodin in un messaggio pubblicato su Telegram.

Secondo il presidente della Camera bassa del parlamento russo, «i leader di un certo numero di Paesi europei, guidati dalla Germania, possono causare grandi problemi ai loro popoli».

Volodin ha anche accusato l’Occidente di «non aver fatto nulla» per proteggere gli abitanti del Donbass durante gli otto anni in cui è durato il conflitto nell’Ucraina orientale e ora fa di tutto perché gli slavi muoiano in Ucraina». Volodin ha proposto di confiscare i beni aziendali dei Paesi “ostili” in risposta a misure simili adottate dall’Occidente.

Jill Biden andrà in Slovacchia e Romania per incontrare i rifugiati

La First Lady statunitense Jill Biden sarà in Romania e la Slovacchia, dal 5 al 9 maggio, per incontrare i profughi ucraini. Lo ha reso noto il suo ufficio. Incontrerà anche i militari statunitensi e il personale delle ambasciate Usa, oltre a operatori umanitari e insegnanti

Intelligence britannica, la Russia ha già schierato il 65% delle forze di terra

La Russia ha coinvolto nella guerra contro l’Ucraina circa il 65% della sua forza totale di combattimento terrestre; e probabilmente un quarto della forza è stata ormai resa “inefficace”. Lo riporta l’ultimo bollettino dell’intelligence militare britannica su Twitter.

Municipio Mariupol: «Anche oggi usciranno civili»

Continueranno anche oggi le evacuazioni di civili da Mariupol Lo ha reso noto su Telegram il consiglio comunale della città assediata da oltre due mesi. «Ci sono buone notizie. Con il sostegno delle Nazioni Unite e della Croce Rossa, oggi sono state concordate due ulteriori località per l’imbarco delle persone in una colonna di evacuazione che lascerà Mariupol», si legge nel messaggio che indica anche i punti di raccolta. «Se hai parenti o conoscenti nella zona, prova a contattarli e a trasmettere loro le informazioni», aggiunge la nota. Domenica dalla città erano usciti un centinaio di civili, in gran parte donne, bambini e anziani.