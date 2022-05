Covid 19, in Calabria il tasso di ospedalizzazione resta tra i più alti in Italia

il monitoraggio

La Calabria continua ad avere uno dei tassi di ospedalizzazione da Cvid 19 più alti d’Italia. Il dato emerge dall’ultima rilevazione dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La situazione, in generale, è ovviamente molto migliorata rispetto ai periodi di massima emergenza, ma i numeri dicono che la Calabria non è ancora pienamente allineata alla maggior parte delle regioni italiane. In effetti, stando al monitoraggio Agenas, la Calabria presenta la percentuale più alta di occupazione nelle terapie intensive insieme alla Campania (8%, mentre la media nazionale è del 4%). Invece, in area medica l’occupazione dei posti letto per Covid 19 in Calabria è al 25%, la terza più alta in Italia dopo Umbria (33%) e Basilicata (27%), e comunque è sempre di molto superiore alla media nazionale (15%). A oggi, in Calabria, i ricoverati sono 257 ina rea medica (con un aumento di 6 ricoveri nelle ultime 24 ore) e 15 nelle terapie intensive (dato stabile). (redazione@corrierecal.it)