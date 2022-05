Il Csm oggi sceglie il nuovo procuratore nazionale antimafia. In corsa anche Gratteri

dal nazionale

ROMA Un alone di imprevedibilità avvolge la nomina del nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, prevista per oggi, mercoledì 4 maggio, da parte del plenum del Consiglio superiore della magistratura. I candidati in corsa alla successione di Federico Cafiero de Raho, andato in pensione a febbraio, alla guida della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna) sono tre: Giovanni Melillo, procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, e Giovanni Russo, procuratore aggiunto alla Dna e attuale reggente dell’ufficio dopo l’uscita di scena di De Raho. Fin da subito Melillo è stato individuato come il favorito, ma le cose non sono andate come previsto. Agli inizi di aprile, la commissione per gli incarichi direttivi del Csm si è spaccata, esprimendo due voti in favore della nomina di Gratteri, due voti per Russo e uno soltanto per Melillo. La vera partita, tuttavia, si svolgerà in plenum e nessuno sembra in grado di avanzare pronostici. Il ballottaggio, ad ogni modo, appare inevitabile.