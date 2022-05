Il finocchio di Isola Capo Rizzuto è un marchio ad Indicazione Geografica Protetta (Igp)

il riconoscimento

ISOLA CAPO RIZZUTO Il Finocchio di Isola Capo Rizzuto è un marchio ad Indicazione Geografica Protetta. Lo rende noto il sindaco di Isola Capo Rizzuto Margia Grazia Vittimberga. “Adesso è ufficiale. Era nell’aria da tempo, abbiamo atteso con ansia questo giorno e ora finalmente è arrivato. Il marchio Igp – spiega la Vittimberga – è sinonimo di qualità e da oggi si apre una nuova pagina per la nostra agricoltura e per la promozione del nostro territorio. Sono davvero emozionata, e da sindaco di questa città mi complimento e ringrazio il Comitato Finocchio di Isola Capo Rizzuto che sin dal primo giorno ha creduto in questo sogno, che oggi è diventato realtà. Un lavoro andato avanti per anni, un percorso lungo e certamente non facile, fatto di tanti sacrifici da parte dei componenti del comitato promotore: su tutti mi sento di fare il nome di Aldo Luciano, colui che più di altri ci ha sempre creduto. Ribadisco ancora una volta il mio Grazie a nome di tutta l’Amministrazione e di tutta la città di Isola Capo Rizzuto, grazie perché questo marchio porterà benefici all’intera economia del territorio. Non vedo l’ora – conclude la Vittimberga – di ricevere il comitato in comune e complimentarmi di persona, per poi organizzare un grande evento pubblico e festeggiare questo traguardo, che è solo l’inizio di un nuovo percorso, con tutta la cittadinanza”.