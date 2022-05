«Un patto per la Calabria»

i progetti

L’appello fatto dal presidente Occhiuto alle opposizioni consiliari sui grandi temi in discussione per la Calabria è un invito serio, articolato e compiuto a una collaborazione istituzionale indispensabile.

Sul piatto ci sono questioni molto serie come la modernizzazione della SS 106 e l’alta velocità. La 106 è una delle più importanti questioni infrastrutturali esistenti nel Sud, se non la più considerevole.

Abbraccia tre regioni, la nostra, la Basilicata e la Puglia, con effetti sulla mobilità delle merci e delle persone, unendo lo Jonio e attraversando tutta l’area adriatica.

Per inciso, ma non per ultimo, è forse la strada statale più pericolosa d’Italia, con un numero esorbitante di incidenti. Rivedere il piano originario dell’Anas significa renderla operativa e funzionale. L’alta velocità, come è noto, arriva fino a Salerno.

Il progetto del Pnrr permette la realizzazione della Salerno Reggio Calabria, dando un impulso notevole al trasporto ferrato. In entrambe le questioni è indispensabile avere l’appoggio del Governo, laddove Fi, Lega, Pd e Cinquestelle sono insieme da un anno.

L’invito fattivo alle opposizioni non è un inciucio o una confusione tra i ruoli ma un necessario passo di coinvolgimento che anche altre amministrazioni dovrebbero seguire.

Sui grandi temi, e non può certo mancare la sanità, è fondamentale poter collaborare nell’interesse dei cittadini.

Ora la palla passa alle opposizioni. Se accetteranno l’invito dimostreranno maturità politica, altrimenti il rischio di isolamento è fondato. E a perderci sarà la Calabria.

*Giornalista