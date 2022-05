Magorno: vicini a Gratteri, Copasir in campo per tutelare il procuratore

l’allarme

ROMA “Ancora una volta, purtroppo, leggiamo di un allarme che riporta vili minacce contro il procuratore, Nicola Gratteri. Il suo prezioso lavoro ha restituito tanta fiducia ai cittadini, il suo impegno si sta rivelando fondamentale per il futuro della Calabria .Siamo al suo fianco per affermare la cultura della legalità. Bene ha fatto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, ad attivarsi immediatamente per mettere in campo azioni volte a tutelare Gratteri e il suo operato”. Così in un post su facebook il senatore di Italia Viva, segretario Copasir, Ernesto Magorno.