«Morire nel giorno sbagliato»

il contributo

Ci sono uomini così luccicanti nella loro vita che anche la morte può oscurare.

È il caso di Peppino Impastato, la cui storia personale è presente nel ricordo della tragica fine che gli fu riservata, dalla mafia, per tacitarne le parole.

Ucciso lo stesso giorno del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, la sua morte fu incredibilmente derubricata a suicidio, per molto tempo, grazie alla compiacente versione che uomini dello Stato, impuniti, ne diedero, nonostante le evidenze clamorose.

Giovane comunista dissidente, organizzatore di caos sublime, nato egli stesso in una famiglia mafiosa, Peppino visse, come avrebbe detto Sciascia, “Parlando, parlando morir”, come gli spiriti irrimediabilmente liberi sanno fare.

Il meraviglioso film “I cento passi “ ne ripercorre fedelmente le gesta.

In quella provincia siciliana le cui latitudini erano indefinite, le sue coraggiose esibizioni di carattere e rifiuto dell’urbanizzazione che Cosa Nostra operava furono tragicamente profetiche.

La mafia era un partito Stato sin dal 1945 e puntava, con la collusione dei suoi rappresentanti istituzionali più organici che a latere, alle grandi infrastrutture. Punta Raisi era una di queste.

Negli anni del consenso e della silente legittimazione del sistema mafioso, un irriverente giovane, utopico e indomabile, raccontava le gesta di Badalamenti e del suo mandamento, da una piccola e abusiva radio privata.

Non scelse, ed è sempre Sciascia a dirlo, il “tacendo, tacendo campar”che la sua collocazione familiare gli avrebbe favorito.

La vergognosa messinscena orchestrata dopo la sua morte, con invenzioni di lettere e di motivazioni suicide, era il termometro di quel Meridione in cui si mescolavano inquietamente guardie e ladri, con il solo compito di rendere impenetrabile il potere imperante.

Il suo vivere fu certo simile a quello di Placido Rizzotto o Mauro De Mauro o ancora di Pippo Fava, accomunati dal destino della vulgata e della capacità di indignazione dinanzi a una prepotenza illimitata.

La figura esile della madre, che si unisce simbioticamente a quel figlio così irregolare, è servita almeno a risarcire la sua figura dall’oblio della prima ora.

Oggi la mafia ha una connotazione completamente diversa, esportata nel mondo con volti rassicuranti ma è spenta la passione che si tracciava nei volti come quelli di Peppino, eroe di un maggio maledetto ma immortale.

*giornalista