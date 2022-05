Catanzaro, Wanda Ferro si candida sindaco

Verso il voto

CATANZARO Colpo di scena a Catanzaro: la parlamentare Wanda Ferro è la candidata sindaco per Fratelli d’Italia, che alle Comunali del 12 giugno correrà in autonomia rispetto agli altri alleati di centrodestra.

La notizia, ancora non ufficializzata, trova conferme in fonti accreditate di FdI. In campo dunque per i meloniani la leader regionale del partito, che ha deciso d rompere gli indugi dopo che ieri era “saltata” la prima candidatura a sindaco individuata da Fratelli d’Italia, quella di Rino Colace. È evidente che la candidatura di Wanda Ferro è destinata a spostare gli equilibri nella competizione elettorale, considerando la caratura politica della Ferro, esponente di spicco dei meloniani a livello nazionale.

Fratelli d’Italia ha deciso di correre da sola a Catanzaro infatti anche per l’input arrivato dai vertici nazionali del partito, a iniziare dalla leader Giorgia Meloni, ai quali l’idea di aderire, come altri partiti di centrodestra quali Forza Italia e Lega, al progetto di Valerio Donato non è mai garbato, in virtù della biografia rossa di Donato. Quella dei meloniani su Catanzaro sarà dunque una battaglia “identitaria”, anche perché con questa mossa chiaramente Fratelli d’Italia punta a misurare la propria forza all’interno del centrodestra in vista anche delle prossime elezioni politiche. Ovviamente, la scelta di Fratelli d’Italia potrebbe avere anche ripercussioni sullo scenario regionale, visto che la corsa in autonomia alle Comunali di Catanzaro di fatto rompe il fronte unitario della coalizione che a ottobre ha trionfato alle Regionali con Occhiuto. (a.cant.)