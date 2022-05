Jovanotti gira il suo nuovo videoclip a Gerace

l’evento

GERACE «Una Bellissima notizia per Gerace. Dopo Scilla, Jovanotti ha deciso di girare il suo videoclip anche a tra le vie del nostro magnifico borgo». La notizia, diffusa su Facebook, dalla pagina “Visit Gerace”, ha già fatto il giro della Locride tra i tanti fan dell’artista, che sarà in Calabria domani per il video di un nuovo singolo. Un evento atteso nello splendido borgo, la cui amministrazione comunale si organizza per accogliere il musicista e la produzione. Il titolo del brano è “Alla Salute” e il centro sarà (gioiosamente) “bloccato” dalle 11 alle 20,30.