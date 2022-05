Sposato a San Giovanni in Fiore: «Non ci faremo intimorire»

La testimonianza

SAN GIOVANNI IN FIORE «Oggi siamo andati a San Giovanni in Fiore per parlare di lavoro, della vertenza Calabria, della salute, del territorio. Qualcuno non voleva che parlassimo perchè convinto di essere il padrone della comunità e del territorio». Lo scrive sul suo profilo social il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato che così commenta quanto avvenuto nel corso della manifestazione “In Piazza per la Democrazia” organizzata dalla Cgil mercoledì a San Giovanni in Fiore e stigmatizza: «È meschino quando si colpisce un lavoratore nella sua dignità e libertà».

«La cultura dell’arroganza – afferma ancora Sposato – che si è vista oggi a San Giovanni in Fiore, gloriosa Città dell’altopiano silano, la limitazione delle libertà delle lavoratrici e dei lavoratori calpestata con tanta arroganza è un problema che segnaleremo al Prefetto di Cosenza nella sua qualità di rappresentante del Governo. Peggio se chi rappresenta una comunità rappresenta anche una Provincia, la stessa provincia e città che ha espresso autorevoli e stimati dirigenti ed amministratori».

«Essere inebriati dalle vittorie può produrre arroganza – denuncia -. Qualcuno ci ha detto che bisogna accettare le sconfitte. A volte diceva Abramo Lincoln ” è meglio una onorevole sconfitta che una vergognosa vittoria”. E noi aggiungiamo che a volte la vergognosa vittoria può trasformarsi in vergognosa sconfitta».

«Non ci faremo intimidire dalle minacce, dalle denunce e dalle multe che sono state fatte ai lavoratori – conclude Sposato -. Ci rivediamo presto a San Giovanni in Fiore. Oggi è stato solo l’inizio».