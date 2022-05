Elezioni Rsu-Rsla Sorical, Filctem Cgil «in campo per il rilancio»

rappresentanze sindacali

CATANZARO Affermazione della lista Filctem Cgil Calabria al rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente in Sorical. «Con l’attribuzione di oltre il 35% dei consensi alla lista Filctem Cgil – recita una nota del sindacato – oltre a ritornare pienamente in campo all’interno della Rsu-Rlsa, risultato che assume una assoluta rilevanza politica in Sorical, è andata ben oltre il dato dei propri iscritti acquisendo molti più voti rispetto alle elezioni del 2015. Con la conquista della maggioranza assoluta degli Rlsa e 2 seggi pieni Rsu si certifica la solidità del progetto messo in campo. L’importante risultato è ascrivibile al serio e costante lavoro di squadra che, i delegati e la segreteria della Filctem Cgil hanno inteso sostenere in questi anni duri, nei quali la nostra Organizzazione ha lottato pancia a terra per cercare di cambiare in meglio il destino della Sorical e dei suoli Lavoratori». «Dall’analisi del risultato – è scritto – possiamo affermare convintamente che le nostre battaglie sono state giuste e soprattutto apprezzate dai lavoratori. Per tali ragioni, rivolgiamo, a tutti i nostri delegati eletti e non, un caloroso e sentito ringraziamento e un augurio di buon lavoro. Un ulteriore importante e straordinario ringraziamento lo rivolgiamo a tutte le lavoratrici e i lavoratori di Sorical per aver qualificato con il 91% di affluenza al voto questo passaggio democratico, e per aver manifestato interesse per il lavoro svolto negli anni dai nostri delegati Filctem Cgil riconoscendogli piena fiducia. Siamo certi che tutta la nostra squadra di delegati e quadri, con il supporto delle strutture della Filctem regionale, territoriale e della Cgil sapranno valorizzare e ripagare con grande senso di responsabilità e con impegno la fiducia che gli è stata attribuita. Altresì, crediamo che, rinnovate le Rappresentanze Unitarie, ci sono tutte le condizioni per rilanciare proficuamente relazioni industriali e sindacali importanti dentro un percorso nel quale Rsu, Segreterie ed Azienda – conclude la nota – lavorino per l’interesse collettivo e con l’obiettivo comune di rilanciare la Sorical».