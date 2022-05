amministrative 2022

AMANTEA Saranno due i candidati a contendersi la poltrona di sindaco di Amantea. Vincenzo Pellegrino (a destra nella foto), noto chirurgo cosentino, con la lista “Nea Polis” e Luigi Socievole, manager del sistema creditizio, con la coalizione “Cambiamo Rotta”. Sono solo loro che hanno presentato le proprie liste entro mezzogiorno agli uffici comunali di Amantea per competere alle elezioni del prossimo 12 giugno.

Gli altri tre candidati che si erano fatti avanti nelle settimane scorse hanno deciso di fare un passo indietro. Si tratta di Silvio Clemente, Tommaso Signorelli, Gianfranco Suriano e Vincenzo Lazzaroli. A pesare per tutti la mancanza di candidati consiglieri comunali provenienti dalla popolosa frazione di Campora San Giovanni. A motivarlo in particolare l’ex funzionario comunale di Amantea Silvio Clemente in suo post sui social. «Comunico che a seguito del venir meno – all’ultima ora – della componente essenziale che rappresentava degnamente Campora San Giovanni – scrive Clemente – , abbiamo deciso di non presentarci alle elezioni comunali del 12 giugno. Il nostro raggruppamento civico “Noi Insieme” non parteciperà. È stata una scelta dolorosa ma ponderata e saggia. Potevamo “correre” lo stesso ma con soli 16 candidati di Amantea, sarebbe stato un “oltraggio” alla nostra visione, al nostro sogno di realizzare un’unica grande area paesaggistica ambientale con una identità precisa e comune ai 9 territori».

Così dopo quasi due anni e mezzo di commissariamento per infiltrazione mafiosa, il 12 giugno prossimo i cittadini dovranno scegliere tra Pellegrino o Socievole quale sindaco da eleggere. (r.desanto@corrierecal.it)

Le liste

“CAMBIAMO ROTTA”

candidato sindaco: Luigi Socievole

Miriam Bruno

Ada Gagliardi

Emilia Di Tanna

Maria Vespasiano

Rossella Ferraro

Fiorella Veltri

Mario Bruno

Giovanni Liscotti

Maurizio Motolese

Giammarco Sabatino

Pasquale Bonavita

Vincenzo Ragusa

Andrea De Luca

Enzo Giacco

Davide Viola

Francesco Pirillo





“NEA POLIS”

candidato sindaco: Vincenzo Pellegrino