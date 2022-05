Amministrative 2022

LAMEZIA TERME Sono tre, oltre a Catanzaro, i centri calabresi con popolazione superiore a 15mila abitanti (e dunque potenzialmente protagonisti di un ballottaggio) che andranno al voto il 12 giugno: Acri, Palmi e Paola.

I candidati ad Acri. Pino Capalbo, Angelo Cofone e Natale Zanfino (in rigoroso ordine alfabetico). Saranno tre i candidati a sindaco di Acri alle elezioni comunali del 12 giugno.

Capalbo, sindaco uscente, proverà la riconferma sostenuto dal centrosinistra. Tra i due sfidanti, Cofone avrà il supporto dei Cinquestelle e di Sinistra italiana, mentre Zanfini sarà sostenuto da liste civiche, alcune di ispirazione centrodestra.

Per i comuni superiori a 15mila abitanti, e Acri ne conta poco più di 19mila, previsto anche un eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno, qualora al primo turno uno dei candidati in lizza non raggiungesse la maggioranza assoluta.

I candidati a Palmi. Anche a Palmi, 17.700 abitanti, si voterà il 12 giugno prossimo con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 26. L’uscente Ranuccio, supportato da liste civiche, sarà affiancato ai nastri di partenza della competizione elettorale da Pino Ippolito Armino che sarà sostenuto da una lista civica e da Giovanni Barone appoggiato da una colazione a trazione centrodestra in cui sono confluiti anche Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia e Lega.

I candidati a Paola. Quarto centro (assieme a Catanzaro, Acri e Palmi) con popolazione superiore a 15mila abitanti è Paola. Nella città del patrono della Calabria il sindaco uscente (e storico esponente socialista) Roberto Perotta ripropone la propria candidatura con quattro liste al seguito. Direttamente dalla maggioranza uscente (è sostenuto dall’ex consigliere regionale Graziano Di Natale) gli si opporrà Giovanni Politano, con quattro liste. Scenderà in campo anche l’ex presidente del consiglio comunale Emira Ciodaro, molto vicina alle posizioni dell’assessore regionale di Forza Italia Gallo: per lei cinque liste. In lizza anche Paolo Alampi, per il quale si schiereranno le liste del M5S e di DEmA, e Andrea Signorelli, con due formazioni.

ACRI | Le liste a supporto di Pino Capalbo

AcriInsieme

Algieri Luigi, Altomari Carmine, Altomari Maria Elena detta Marilena, Arcuri Alessandro, Arena Graziella, Chimento Santo, De Marco Donatella, Fiorentino Antonio, Gaccione Francesco, Gencarelli Desiree , Gencarelli Raffaele detto Raf, Gracco Salvatore, Milordo Manuela, Perri Francesco Algelo, Perri Sonia, Petrone Fiorella.

Articolo uno

Arena Sonia, Bonacci Mario Antonio, Cofone Marisa, Coschignano Valentino, Gencarelli Flavia, Greco Estella, Longobucco Edoardo, Masci Rodolfo Francesco, Montalto Salvatore, Morrone Carmen , Morrone Giuseppe, Romano Mario, Servidio Giovanni, Sirianni Giambattista, Sposato Andrea, Vaccaro Rosetta.

Azione

Capalbo Carmelo, Celso Antonio, Cozzolino Alessandra, D’agostino Angelica, D’orazio Donatella, De Bartolo Luigi, Falcone Domenica, Ferraro Angela, Ferraro Rosaria, Gabriele Rosetta, Gencarelli Angelo, Le Pera Elena, Paterno Teresa, Scaglione Gisella, Sposato Giovanni, Sposato Ivan.

Partito democratico

Abbruzzese Francesca, Alessio Gennaro, Bruno Simone, Cerenzia Cosmo Franco detto Nuccio, Cofone Danilo, De Giacomo Graziella, De Pilla Rossella, Fabbricatore Cosimo

Ferraro Assunta Vanessa detta Cindy, Morrone Raffaele, Scaglione Adelina detta Adele, Sposato Fausto, Sposato Franca, Straface Ines, Terranova Angelo, Viteritti Antonio.

Partito Socialista

Azzinnari Damiano, Barbu Luminita, Castrovillari Alessia, Feraco Angelo, Ferraro Francesco Antonio, Fiore Simona, Gabriele Amedeo, Greco Monica, Marra Valentino

Morrone Michela, Pignataro Giuseppina detta Pina, Ranaldi Giuliana, Speranza Carlo, Speranza Franco, Sposato Leonardo, Viteritti Paola

Pino Capalbo Sindaco

Maiorano Luigi detto Gino, Benvenuto Maria Teresa, Fabbricatore Cosimo, Fabbricatore Eleonora, Forte Angela, Fusaro Rosaria, Lo Giudice Samuele, Lupinacci Carmela

Manfredi Cosimo, Milordo Ilaria, Mustica Attilio Detto Vincenzo, Mustica Roberta, Rocco Giuseppina, Spezzano Daniele, Spezzano Luigi, Zanfino Fabio.

Civicamente Acri

Algieri Fausto, Azzinari Angela, Caputo Alessia, Ferraro Francesco, Fusaro Mario, Gaccione Antonio, Gencarelli Fabio, Guglielmello Luigi, Manfredi Desi, Miele Anna Cecilia, Miraglia Gaetana Pia, Pignataro Eleonora, Siciliano Luca Luigi detto Luca, Sposato Luisa, Triolo Alessandra, Viteritti Natale Nato.

ACRI | Le liste a supporto di Natale Zanfini

Acri.0

Abbruzzese Domenico, Caiaro Luigi, Cozzetto Simona, Ferraro Mario, Fiore Giada, Gaccione Antonella, Garofalo Loredana, Garotti Anna Maria, Garotto Gianluca, Morrone Andrea, Roselli Vincenzo, Sposato Anna, Turano Angelo, Vaira Michela.

Acri Futura

Aiello Gentilina, Cofone Emanuela, Fusaro Angelo, Fusaro Iolanda, Gencarelli Franca, Grosso Angelo, Manfredi Angela, Palumbo Salvatore, Polizzo Maria Pia, Ritacco Mariantonia, Ritacco Stefano, Scaglione Maria Carmela Federica, Spezzano Ercole, Straface Eugenio, Veneziano Joseph Francesco Giovanni, Vigliaturo Anna.

Acri Bellissima

Bifano Antonio Giuseppe, Biondino Monica, Chiappetta Marianna, Cofone Angelo detto Frosparo, Corina Natale, Faraca Luana detta Elia, Feraco Isabella, Feraudo Nicola,

Ferraro Natalia, Gaudio Francesco, Manes Nennele, Monaco Luigina, Pascuzzo Bruno, Pignataro Adriano, Provenzano Francesca, Sposato Sonia.

Cambiamo Acri

Bruno Natale, Braccioforte Mirella, Cassavia Laura, Cofone Giulia, Conforti Gennaro, Corina Domenico, Feraco Donatella, Gallipoli Domenico, Gencarelli Franco, Meringolo Claudio, Piro Anna, Scarcello Patrizia, Scaglione Mario, Servidio Martina, Siciliano Rosaria, Zanfini Andrea.

Uniti per Là Mucone-Acri-San Giacomo

Turano Emilio, Martorino Michela, Sposato Angelo, Alesina Domenico, Cavallotti Luigi, Sposato Francesca, Ferraro Giuseppe, Gencarelli Alessia, Belsito Antonio Pio, De Giacomo Immacolata, Gaccione Antonio, Cofone Annunziata, La Gaccia Rosina, Cofone Francesco, Sposato Nadia, Perrellis Francesca.

Moderati per Acri

Intrieri Giuseppe, Fiore Antonio, Sposato Simona, Cozzolino Valeria, Manieri Santina, Caravetta Angelo, Ritacco Mario, Morrone Angela, Probibaj Eriona, Russo Annunziata, Fusaro Fabiana, Ferraro Stefano Giorgio, Ventarola Doriana Ida, Meringolo Annunziata,

Abbruzzese Marco, Matera Lorena Maria.

ACRI | Le liste a supporto di Angelo Giovanni Cofone

M5S

Aiello Natale, Belsito Paolo Francesco, Bifano Santo, Cofone Luca, Cugliari Maria Carmen, Esposito Salvatore, Favasuli Salvatore, Ferraro Antonella, Ferraro Santo, Foggia Francesco, Gaccione Giuseppina, Penna Fedele, Simone Maurizio, Viteritti Maria, Volpe Antonella, Vuono Marialuisa.

Sinistra Italiana

Capalbo Vincenzo, Cofone Pietro, Conte Alessandra, Curto Michele, Gabriele Ettore, Guido Lidia, Magliari Iolanda, Meringolo Pasquale, Pucciano Cinzia Immacolata, Sposato Vincenzo, Toscano Vincenzo, Turano Annunziata detta Tina, Turano Vincenzo, Viteritti Angelo, Vitiritti Maria Federica, Vuono Vincenzo.

Il Comune di Palmi

PALMI | Le liste a supporto di Pino Ippolito Armino

Circolo Armino

Barbaro Grazia, Braganò Francesco, Carrozza Luigi Antonio, De Stefano Vincenzo, Furfaro Felice, Furfaro Maria Carmela, Gagliostro Domenico, Gambardella Adele, Gioviale Maria, Lauro Pierluigi, Misale Marco Giuseppe, Modafferi Nicola, Noto Antonino, Raco Andrea, Rutigliano Laura.

PALMI | Le liste a supporto di Giovanni Barone

Fratelli d’Italia

Misale Silvana, Buda Antonella, Careri Angelica, Corigliano Vincenzo, Corsaro Maria Laura, De Gennaro Massimiliano Francisco, Deodato Rocco, Furfaro Maria Rosa, Genua Caterina, Ilardo Giancarlo, Ippolito Antonino Domenico, Pipino Gaetano, Pugliese Alessia, Pugliese Giancarlo, Orlando Mattia, Zoccali Maria Beatrice.

Ogni giorno Palmi

Buda Desirèe, Cilona Alfredo, Cosentino Luigi, Donato Umberto, Filippone Antonio, Fiumara Saverio, Fortugno Marzia, Gagliostro Antonietta, La Luna Maria Pia, Lucà Jessica, Luppino Maria, Minasi Antonio Domenico detto Mimmetto, Monteleone Assunta, Pace Natale, Russo Giovanni Antonio, Trimboli Demetrio Fabrizio.

Politica libera

Franco Rita Enza Salvatrice, Aquino Pasquale detto Pasqualone, Benfatto Alessandro, Caratozzolo Carmela, Carbone Anna, Doria Caterina, Gagliostro Santo, Garozzo Giuseppe, Guerrasio Lucia, Mambrino Vincenzo, Morgillo Francesco, Ruoppolo Antonio,

Saffioti Ylenia, Tarsitani Filippo, Viola Filomena, Fallace Ivan.

Barone sindaco

Bagalà Pasquale Antonio, Barbera Silvana Maria, De Fulco Nuccia, De Maio Anna Maria,

Fedele Cristina, Forleo Giuseppe, Franco Pietro, Gangemi Angela in Malagreca, Gullo Caterina detta Tita vedova Barbaro, Lopresti Maria, Melara Carmelo, Musicò Mario Giovanni, Pardo Rocco, Randazzo Carmelo Edoardo, Reitano Patrizia, Saffioti Rosaria.

Forza Italia

Calogero Luigi Rocco, Ciappina Carmelo, Cosentino Giuseppe, D’Agostino Carmelo, Davì Daniela, Famà Antonio, Ferraro Rocco, Giacobbe Daniela, Gullo Aurora, Magliano Cosimo, Oliverio Antonio, Palmisano Giancarlo detto Cima, Pavia Carmelina, Pezzani Emiliano, Sorbilli Ilaria, Zoccoli Melissa.

Lega

Bagalà Anna, Catania Valentina, Cilona Rocco, Foti Anna Maria Francesca, Manucra Mario, Parisi Marco, Pecoraro Anna, Saffioti Giovanni, Scarfone Lorena, Schipilliti Davide, Tripodina Valeria, Ventra Giovanni.

Udc

Ambrogio Rita, Bova Serafino, Floris Gianluca, Gentile Carmela Maria, Gallo Concetta, Iannelli Santo, Iannì Vincenzo, Iusi Massimo, Loffredo Angela in Strangio, Loiercio Letterio detto Lillo, Meduri Caterina Mafalda, Panella Maria Antonietta detta Antonella, in Putrino, Punturiero Davide, Speranza Nicola, Surace Vincenzo, Zerbito Gabriele.

Partecipazione popolare

Crucitti Domenica detta Mimma, Briga Antonio detto Nino, Savo Andrea Vincenzo detto Enzo, Marturano Vincenzo, Scalpelliti Barbara, Longo Luigi, Sposato Ugo, Bennici Sharon, Marturano Concettina, Iannì Pamela, Caligiuri Ramona, Gullace Michele, Robino Nicolas, Ligato Carmelo, Carnevale Geppino, Anile Concetto detto Cetto.

PALMI | Le liste a supporto di Giuseppe Ranuccio

Palmi condivisa

Aquino Pasquale, Bonasera Laura, Cannizzaro Rosanna, Ciappina Eliana, De Marco Cesare, Demaria Carmelo, De Santis Giuseppe, Filippone Desideria, Gianblanco Rocco, La Capria Domenico, Mallica Cinzia, Oliveri Francesco, Previtera Donatella, Riotto Alessandro, Samarasinghe M. K. P. detto Kalum, Versi Vincenzo.

CambiaMenti

Bonaccorso Alessandra, Bruno Soccorsa detta Sina, Cammarata Ettore, Cardone Francesco, Celi Salvatore, Ferraro Emanuel Antonio, Filippone Roberto, Gallucci Annalisa, Gullo Vincenzo, Lacapria Valentina, Longo Francesco, Magazzù Giuseppe, Malagreca Jessica, Pompilio Luana, Teofani Diego, Virgillito Antonio.

Avanti insieme

Alagna Gaetano, Cuppari Maria Annunziata, Fameli Irene, Gentile Saverio, Iacovo Denise, Inguscio Claudio, Maisano Wladimiro, Mujà Luigi, Naso Antonella, Panucci Ferdinando, Perna Riccardo, Politanò Laura, Previtera Vincenzo, Repede Sara, Serratore Samuele, Vadalà Emanuele.

Ranuccio sindaco

Barone Giuseppe, Camera Saverio, Grillea Elisabetta detta Elisa, Lo Franco Angela Maria Chiara, Mauro Andrea, Mileto Michele, Pugliese Sandrina detta Sandra, Rizzitano Serena, Schipilliti Solidea detta Sole, Scidone Luciano, Sidari Giuseppe, Spampinato Gianluca detto Spampi, Sprizzi Lea, Tedesco Francescantonio detto Ciccio, Tripodi Salvatore, Vincenzi Alessandro.

Obiettivo Comune

Arcuri Massimiliano detto Massimo, Baldassarre Vincenzo, Bellantoni Simone, Cicciari Luana, Cosentino Angela Orsola, Denaro Vittoria, Germanò Giuseppe Antonio, Lipari Giuseppe, Maio Anna, Melara Noemi, Messina Elisa, Mette Simona, Misale Rocco, Palumbo Gregorio detto Gori, Paratore Enrico, Schipilliti Domenico detto Zulù.

Il comune di Paola

PAOLA | Le liste a supporto di Paolo Alampi

Dema

Baldanza Maria Serena, Cilento Gian Marco, De Luca Rocco, Giglio Federica Francesca, Giglio Luisa, Gullo Sara, Novello Anthony, Novello Roberto, Provenzano Giampaolo, Pulci Francesco Maria, Romano Carmelo, Salerno Jessica, Segreto Gennaro, Viteri Manuele, Vommaro Maria Luigia, Zoroberto Domenico.

M5S

Alò Mario, Belligerante Luca, Carnevale Rosetta, De Blasi Francesca, Di Blasi Martina, Filippo Diana, Lai Gaetano, Meo Carmelo, Minervino Guglielmo, Namia Giuseppe, Pecis Moniam, Procopio Rita, Sabatini Marco, Tosti Tommaso.

PAOLA | Le liste a supporto di Emira Ciodaro

Forza Paola Domani

Aloise Rossella, Arlia Ketty, Buono Luana, Buono Silvio, Chianello Renato detto Buccino, D’Arienzo Alfonso, Fiorito Camillo Gabriele, Florese Orlando, Gasparri Manuela, Gravina Valentina, Leta Vincenzo, Lombardo Federica, Panaro Elisa, Perfetti Luciana, Spensierato Daniel, Zicarelli Francesco.

SìAmo Paola

Amendola Anna, Benedetto Vincenzo, Cavagnoli Francesco, De Luca Luca, Fedele Mario, Fiorito Filomena, Gentile Carlo, Maddalena Paola, Marcheselli Giuseppina, Martello Panno Virginia, Palmieri Daniele, Pelide Francesca, Rosalba Raffaele, Serpa Matteo, Signorelli Alessia, Stancato Maria Teresa.

Cuore Azzurro

Grupillo Giuseppe detto Josè, Acri Italia, Carnevale Paolo, Cassano Andrea, Cataldo Giovanni, D’Angiò Silvia, De Medici Antonella, Guida Salvatore, Lo Bianco Catia, Logatto Giovanni, Lombardo Francesca, Mandaliti Jlenia, Martello Panno Maria detta Mariuccia, Operno Michele, Palma Letizia, Vommaro Marincola Martina.

La mia Paola

Alì Catia, Aloise Laura, Andreoli Sandro, Barbarossa Francesco, Broccolo Alessia, Cavaliere Rosita, Gorrasi Anna, Manes Andrea, Mazzarone Alfredo, Mellone Mauro Rosario detto Mellone Rosario, Molinaro Gianluca, Nigro Alfonso, Ruggero Silvana, Serpa Francesco, Siciliano Patrizia, Tiburzi Antonio.

Progetto Democratico

Falbo Francesco Giuseppe, Altavilla Emanuela, Anselmucci Anna, Buono Fabio

Carnevale Anna Maria, Cazaciu Andreea Elena, Cinelli Marta, Cirillo Barbara, D’Angelo Luca, Guida Marco, Maffei Cristian, Mannarino Graziella, Pastore Emilio, Portogallo Chiara, Sarpa Gianluca, Zupo Marco.

PAOLA | Le liste a supporto di Roberto Perrotta

Paola al centro

Arete Giulio, Borgia Gennaro, Bruno Antonella, Cassetti Giuseppe, Ciraulo Salvatore, Conforti Italo, De Luca Giovanni, Desiderato Carmela, Di Dio Simona, Lattuca Maria Assunta, Rago Giovanni detto Peppone, Riggio Francesca, Romito Salvatore, Ruggiero Lorenzo, Santoro Eugenia, Surace Grazia.

Azione Paola

Chianello Santo detto Papa santo, D’Andrea Giuseppe, De Paola Pietro, De Rose Antonella, Falbo Rina Filomena detta Rina, Ferrari Riccardo, Florita Massimo, Mannarino Lucia, Martino Maria Carmen, Occhiuzzi Francesco, Ollio Ivan, Politano Antonella, Russo Roberto, Saragò Marianna Clementina, Serpa Donatella. Zaccaro Mattia.

Idm

Aloia Francesco, Branca Angela Maria, Calvano Aurora, Corno Andrea, De Cesare Marika, Di Bella Natalina, Focarelli Barone Anna Vittoria, Garritano Francesco, Granato Emanuele, Maddalena Federico, Martello Consuelo Mafalda, Namia Annunziata detta Nancy, Palummo Patrizia, Redavid Lida Lucia, Sciammarella Emanuele, Signorelli Simona.

Paola Sempre

Chianello Francesco, Condino Luisa detta Clara, Cupello Ida, D’Acunzo Vincenzo, Gangarossa Franco, Gargano Paola, Giglio Marco, Lomanto Paolo, Mannarino Vittorio, Occhiuzzi Valentina, Serpa Silvio, Serpa Sofia, Vitale Marco detto Capone, Zaccaro Marisa.

PAOLA | Le liste a supporto di Giovanni Politano

Grande Paola – I moderati

Serranò Maria Pia, Vigilante Francesco, Mannarino Giovanni, Siciliano Alessia, Garro Emanuela, Ianniello Giovanni, Loizzo Walter Paolo, Stefano Francesco, Caruso Giovanni, Errante Maria Luisa, Cipolla Stefano, Samà Eleonora, Buono Agostino, Sbano Carlo, Manes Simone, Martillotto Maria Francesca.

La migliore Calabria

Sciammarella Barbara, Brillantino Santo, Città Maria Rosaria, Cupelo Aldo Maria, La Cava elia Diana, Lombardo Leonardo, Marra Graziella, Minervino Marco, Pantanella Elisabetta, Poly Anthony Maria, Sansostri Rosy, Sbano Francesca, Servadio Daniela, Vilardi Ernesto, Zimbaro Luana.

Orizzonte Paola

Marzullo Mattia, Serpa Sandra, Focetola Marilena, Veltri Elena, Siciliani Mariangela, Segreto Chiara, Novello Davide, Vilardi Francesco, Laganà Fortunato

Gravina Luca, Maraniello Federico, Bruno Diego, Mandaliti Marco, Caruso Patrizio, Fisciletti Giovanni, Nudo Aurora.

Insieme

Amendola Nadia, Branca Giorgio, Carnevale Antonio, Chiappetta Giovanni, Ciraci Manuela, Gentile Francesca, Guerini Marina, Manfredi Vincenzina, Mirafiori Stefania, Palma Valentina, Patitucci Paola, Samà Alessio, Santoro Francesco, Santoro Guido, Scarnà Delia, Soria Sonia.

PAOLA | Le liste a supporto di Andrea Signorelli

Rigeneriamo Paola

Arrisicato Gabriella, Baldino Eduardo, Calvano Tatjana, Campolongo Sabrina, Curiale Umberto, Grupillo Piergiorgio, Gugliemetti Ermelinda, Lattari Vincenza detta Cinzia, Nigro Francesco detto Franco, Panaro Wanda Sonia, Quintieri Claudio Marzio, Ramunno Consuelo, Raskaoui Bouchra, Sammarco Rosa Maria, Signorelli Lorenzo Carmine, Spizzirri Paolo.

Rete dei beni comuni

Limardi Vincenzo detto Enzo, Cassano Morena Francesca, Calabrò Gianpaolo, Cilento Carla, Eboli Francesco, Ganeri Ilaria, Giglio Francesco, Gaudino Marta, La Neve Alberto, Gravina Gabriela, Leonida Leone, Maggio Susanna, Maio Gianluca, Santoro Antonietta, Mantuano Salvatore, Sorrentino Davila.