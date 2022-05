La battaglia identitaria di Wanda Ferro, la leader di Fratelli d’Italia che preoccupa il centrodestra (e non solo) – LISTE e VIDEO

la candidatura

CATANZARO Una big, nel senso autentico e pieno del termine, in campo. Parlamentare in carica, vicecapogruppo alla Camera per il suo partito, già presidente della Provincia di Catanzaro e già consigliere regionale da candidata governatrice nel tempo sbagliato del centrodestra calabrese, Wanda Ferro è candidata sindaco di Fratelli d’Italia, che a Catanzaro corre da sola (una lista) rispetto agli alleati classici. Una battaglia identitaria, ai limiti del sacrificio, quella della Ferro, forgiata anche sulla linea nazionale della Meloni che vuole rimarcare la distanza, ance “morale”, dagli altri alleati, filogovernisti anche in sede locale. La candidatura della Ferro mette un po’ d’ansia nei vertici regionali del suo partito, che temono (a ragion veduta) ripercussioni dalle parti della Cittadella e di Palazzo Campanella pur sottolineando il coraggio della Ferro, ma mette nervosismo a Lega e Forza Italia, che a Catanzaro corrono da un’altra parte e temono l’effetto Wanda sulle elezioni e sul primo turno. C’è chi dice che la Ferro avrebbe potuto essere la candidata unitaria del centrodestra fin dall’inizio delle trattative, ma è legittimo avere mille dubbi visto come lo schieramento, in preda alle faide e alle vendette, si è letteralmente liquefatto già alla prime interpartitica. E ora, con una corsa che ha trovato anche l’orgoglioso sostegno del sindaco uscente Sergio Abramo, la Ferro si appresta a scompaginare la campagna elettorale del capoluogo.

Le liste a sostegno di Wanda Ferro

“Fratelli d’Italia”: Elisabetta Aiello, Emanuela Altilia, Andrea Arcuri, Erika Cavigliano, Carmela detta Carmen Celia in Campagna, Luciano Celia, Carmela detta Carmen Chiefalo, Elisabetta Condello, Alessandro Coppola, Domenico Costa, Luca De Nardo, Paola Del Vecchio, Gaetano Rocco Faga, Dario Gareri, Elia Grasso, Sergio Iemma, Serafina detta Sara Leone, Angela Manfredi, Giovanna Massara, Fabio Matarese, Stefano Mellea, Nicola Cosimo Damiano Miriello, Maria Giovanna Moniaci, Francesco Saverio Nitti, Salvatore Rajone, Danilo Romeo, Tommaso Rosati, Patrizia Sacchi, Felice Tallarico, Luana Tassone, Sara Torchia, Anna Chiara Verrengia.