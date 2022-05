Pragmatismo e voglia di rivalsa, l’outsider Talerico incombe sulla corsa dei suoi competitor – LISTE

la candidatura

CATANZARO È l’outsider, e per gli addetti ai lavori può essere la grande sorpresa di queste elezioni: sicuramente la sua presenza è una minaccia per gli schieramenti ritenuti (sulla carta) più accreditati.

Antonello Talerico, presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, è un candidato sindaco civico ma alla guida di una coalizione di cinque liste che ha anche questa tratti politici significativi, vista la presenza di forze e “colonnelli” del centrodestra catanzarese come Mimmo Tallini, Claudio Parente e Vincenzo Speziali, ma anche di esponenti dell’area moderata non convinti alle altre proposte politiche. Pragmatico e concreto nei confronti con i suoi competitor, Talerico punta dritto al ballottaggio, rispedendo al mittente con particolare enfasi la classica domanda «Per chi voterà al ballottaggio?»: «Al ballottaggio ci vado io», risponde secco Talerico. E per gli addetti ai lavori è un approdo assolutamente possibile, perché Talerico ha un suo peso politico specifico (è stato candidato alle ultime Regionali con Forza Italia, raccogliendo una massa e una messe di voti) e in più ha l’apporto di big come Tallini e Parente che il loro consistente seguito ce l’hanno ancora, unito allo spirito di fortissima rivalsa contro Forza Italia, segnatamente contro il nuovo corso regionale del coordinatore Mangialavori, che Talerico, Tallini e Parente non fanno mistero di avversare.

Le liste a sostegno di Antonello Talerico

