Belvedere Marittimo, sarà corsa a tre – LE LISTE

Amministrative 2022

BELVEDERE MARITTIMO Sarà una corsa a tre per aggiudicarsi il posto di primo cittadino a Belvedere Marittimo. In particolare saranno in pista Ugo Massimilla con la lista “Impegno Comune” appoggiato dal Partito democratico, mentre gli altri due candidati a sindaco sono Maria Rachele Filicetti e l’uscente primo cittadino Vincenzo Cascini. In particolare la prima sarà sostenuta dalla lista civica “Uniti per Belvedere”. Mentre il sindaco uscente sarà appoggiato dalla lista “Progetto Belvedere”. Entrambe liste civiche di matrice prevalente di centrodestra.

Le liste

“Progetto Belvedere”

Candidato sindaco Vincenzo Cascini

Arcuri Fabrizia

Cannataro Anna

Carrozzino Marco

Di Renzo Nazareno

Greco Eugenio

Grosso La Valle Fabio

Impieri Francesca

Martorelli Lucia

Martucci Giovanni

Perrone Filippo

Renda Francesco

Sansoni Raffaela

“Uniti per Belvedere”

Candidato sindaco: Maria Rachele Felicetti

Bavoso Alex

Bencardino Lucio

Bencardino Daniele

Cairo Valentina

Caroprese Salvatore

Carrozzino Carmelina

Di Somma Agnese

Lospennato Simona

Palermo Mario

Sarpa Maria Teresa

Spinelli Vincenzo

Talao Ornella

“Impegno Comune”

Candidato a sindaco: 𝐔𝐠𝐨 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚.