Drammatico incidente sulla statale 107 Silana Crotonese: due vittime

domenica di sangue

COSENZA Due persone sono decedute in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla Statale 107 Silana Crotonese all’altezza di Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza. E’ quanto riporta una nota dell’Anas. L’impatto ha coinvolto un’auto e due moto: sulla dinamica sono in corso accertamenti. A causa dell’incidente il traffico è temporaneamente rallentato. Secondo una prima ricostruzione auto e moto andavano nella stessa direzione: la moto avrebbe impattato sulla parte posteriore dell’auto. Le vittime sono un uomo e la sua compagna, che viaggiavano sulla moto. Illesi gli occupanti dell’auto. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire il ripristino del normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.