Cosenza, entro 48 ore riaprirà la Tribuna B del “Marulla” – VIDEO

COSENZA Entro 48 ore sarà effettuato il sopralluogo dei tecnici del Comune di Cosenza allo stadio “San Vito-Marulla” di Cosenza, poi si procederà con la riapertura ufficiale della Tribuna “B” Rao e ripartirà la prevendita. Saranno 1000 i posti disponibili per i tifosi rossoblù rimasti privi di biglietto e desiderosi di assistere dal vivo al match che metterà di fronte, venerdì sera a Cosenza, i padroni di casa e il Vicenza nella gara valida per il ritorno del play out salvezza. E’ quanto emerso al termine della riunione svoltasi questa mattina a Palazzo dei Bruzi, alla presenza del sindaco della città Franz Caruso, di una delegazione della dirigenza rossoblù capeggiata dal presidente Eugenio Guarascio.

«No a petardi ed invasioni di campo»

«La Tribuna B sarà riaperta e metteremo a disposizione dei tifosi altri mille biglietti così da superare quota 20.000», dice il presidente Guarascio. Che aggiunge: «I ragazzi devono lavorare e giocare come sanno, arriveremo pronti al match decisivo e il pubblico sarà il12esimo uomo in campo». Il sindaco Caruso si sofferma sulla riapertura della Tribuna. «Non ci dovrebbero essere problemi, in 48 ore lavoreremo per riaprire il settore e garantire ai nostri tifosi di guardare dal vivo la partita». Poi il messaggio ai supporter rossoblù. «Non cadiamo in tentazione. Rispettiamo le regole ed evitiamo petardi, invasioni di campo e azioni che potrebbero compromettere l’esito della partita. Non escludo che gli avversari potrebbero tentare di vincere non in campo, ma a tavolino e dobbiamo essere bravi ad evitarlo».